Protesta a favor del fons per a les víctimes per l'amiant / Europa Press

Després de mesos de negociació, per fi hi ha fumata blanca pel que fa al fons per compensar les víctimes de l'amiant. El PSOE i Unides Podem han arribat a un acord per posar en marxa aquest ajut cap als afectats i es finançarà amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. Està previst que el fons es posi en marxa en un termini màxim de tres mesos i la seva atorgació dependrà del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

L'únic que falta perquè aquest acord es materialitzi és que el Congrés dels Diputats aprovi el text. Un cop passi aquest filtre, es crearà un òrgan de seguiment assessor adscrit a l'Institut Nacional de Seguretat Social, el qual tindrà una representació de víctimes i sindicats.

Aquest fons no només permetrà indemnitzar els treballadors que s'hagin vist afectats per inhalar aquest element, sinó que també cobrirà les “víctimes ambientals” o “domèstiques” pel contacte constant amb aquest.

REFORMULACIONS FINS A L'ACORD FINAL

Cal recordar que al maig ja es va assolir un principi d'acord, però no satisfeia els interessos de les víctimes, ja que el fons estaria a càrrec del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, i per tant, no haurien partides econòmiques procedents de la Seguretat Social. Això va provocar la indignació i les protestes de CCOO i UGT, juntament amb la Federació Estatal d'Associacions de Víctimes de l'Amiant, el 25 de maig passat, davant del Congrés.

A més, el PSOE volia que aquest ajut es limités a les persones que tinguessin una incapacitat permanent d'almenys un 33% sense dret a cap pensió o prestació.



Finalment, s'han aconseguit canviar aquests dos punts, per la qual cosa hi haurà més persones beneficiàries i el fons dependrà del Ministeri d'Inclusió. Aquest es pot finançar mitjançant partides pressupostàries, fons de la Seguretat Social i indemnitzacions a través de la subrogació del dret a litigar a favor del fons.

QUÈ ÉS L'AMIANT?

L'amiant és un conjunt de minerals naturals amb una estructura fibrosa i cristal·lina. Aquestes fibres, precisament, són molt duradores i romanen en suspensió a l'aire , per la qual cosa pot ser inhalat si no es prenen una sèrie de precaucions al seu voltant. Estar de manera casual al costat d'aquest element no és preocupant, però si hi estem exposats de manera constant, la història canvia.

Espanya va prohibir la comercialització de l'amiant blanc el desembre del 2001 . Aquest era el tipus "menys perillós", però també hi havia l'amiant blau i marró, l'ús del qual es va prohibir a la dècada dels 80 per la seva perillositat.

Exemple d'amiant a prop de la població / EuropaPress

Alguns dels llocs on es pot trobar aquest material són les teules , les rajoles, les rajoles, els productes que continguin ciment, en vestits ignífugs (per la seva resistència al foc), en materials ferroviaris, i en la indústria siderúrgica i elèctrica .

L'amiant pot provocar, sobretot, malalties a l'aparell respiratori, com ara el càncer de pulmó. És per això que l' Organització Mundial de la Salut (OMS) el va catalogar com a cancerigen el 1977. També pot provocar fibrosi pulmonar o asbestosi, entre d'altres.