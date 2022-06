L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, penja el penó a l'Ajuntament pel dia de l'Orgull LGTBI / Europa Press

El Dia Internacional de l'Orgull LGTBI acostuma a ser una festa per a tothom qui pertany a aquest col·lectiu. És per això que Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i confessament bisexual, s'ho va passar d'allò més bé a l'escenari del Pride el passat dimarts 28 de juny.

Aquí es pot veure com salta i es mou al ritme de Madonna, juntament amb altres persones:

En aquesta festa hi va ser també Samantha Hudson, una activista bastant coneguda en el món LGTBI i que precisament va acudir-hi també a la festa.

Una nit on sentir-se Orgullosa de ser qui és i on oblidar-se de qualsevol formalitat per donar-ho tot a la pista de ball.