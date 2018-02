El líder de l'ANC ha cobrat 8.000 euros al mes de la Fundació Universitat Pompeu Fabra

La Fundació Universitat Pompeu Fabra és qui pagava 8.000 euros mensuals a Jordi Sánchez líder de l'ANC. Segons resa en el seu web està és una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda l'any 2006 per acord del Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra "i té" l'objectiu de cooperar per aconseguir les finalitats de la Universitat a través de: la promoció i millora de la docència i la investigació; el foment i la difusió de la cultura universitària; l'establiment d'interrelacions entre la Universitat i la societat ".





La UPF és la universitat de la qual és professor Sala i Martín, mentor d'Elsa Artadi i membre destacat del Col·lectiu Wilson, un altre dels centres investigats per la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil sospita que el grup d'economistes autodenominat Col·lectiu Wilson en què es troba Xavier Sala i Martín pugui haver servit de comitè assessor de l'1-O.





A més, quatre professors d'aquesta universitat -Sala i Martín, Roderic Guigó, Tomàs Marquès-Bonet, i Anna Veiga han assessorat en les actuacions de Diplocat desmantellat després de l'aplicació de l'article 155.





Mentre que Òmnium Cultural admet el seu finançament mitjançant subvencions de la Generalitat, ANC ho nega i per això la Guàrdia Civil, creu que ANC i Òmnium formen part d'un esquema d'ocultació de fons del que s'ha beneficiat la Generalitat per eludir els controls del Govern i el Ministeri d'Hisenda. L'estructura seria la que habitualment es considera com a societats pantalla o instrumentals, amb l'única variant que en aquesta ocasió, lluny de ser entitats mercantils, són associacions.





Tot i no haver figurat en plantilla, la Fundació Universitat Pompeu Fabra ha previst una assignació mensual de pagament de gairebé 8.000 euros com a contraprestació pels "treballs i estudis" que "oficialment" ha realitzat Jordi Sánchez per aquesta institució.





Segons els responsables de l'ANC, els seus ingressos procedeixen exclusivament de les donacions populars. Les dades de la Guàrdia Civil no encaixen amb aquesta tesi i consideren que els comptes de ANC i Òmnium són una tapadora, com també ho creu, el Sepblac, l'organisme màxim antiblanqueig. La Benemèrita, a més, té la sospita que els diners de les campanyes de captació de fons realitzades pot estar beneficiant-se d'una via de diner negre.