Dones Juristes fan un vídeo contra el llenguatge sexista per als joves

Dones Juristes contra la desigualtat de gènere





L’Associació Dones Juristes llança el 2 de març vinent a Barcelona el vídeo blog, que ha anomenat vlog, ‘No Afluixis La Llengua’ de llenguatge no sexista per la població jove.





La presentació té lloc a Bonnemaison i té com a ponents Bel Olid, escriptora, traductora, i professora de llengua a la Universitat Autònoma de Barcelona , i Irene Yúfera, lingüista del grup de recerca EDAP (Estudis del Discurs Acadèmic i Professional) de la Universitat de Barcelona.





L'Associació Dones Juristes explica en un comunicat que "les desigualtats de gènere i les violències masclistes en la població jove són més que evidents".





Argumenta que segons dades del Centre d’Anticoncepció i Sexualitat, una de cada tres dones joves ha patit violències masclistes. També els Mossos d’Esquadra van fer un comunicat el mes novembre últim, que parlava d’un increment d’un 11% en denúncies per violència masclista de dones menors d’edat.





Aquestes dades tant preocupants són només una part visible, la punta de l’iceberg del masclisme que impregna la societat i que reprodueix la població adolescent, assegura Dones Juristes.





En aquest sentit, remarca que publicitat i llenguatge sexista cosifiquen les dones, perpetuen estereotips de gènere i fomenten actituds violentes. Així, hi ha lletres de cançons que relaten les dones com un cos per satisfer el desig dels homes, mitjans de comunicació que culpabilitzen les víctimes d’assetjament sexual i diccionaris on la paraula dona s’equipara amb el sexe dèbil.





Dones Juristes entén que el llenguatge és una construcció social que reflecteix la nostra manera de entendre, veure i analitzar la realitat que ens envolta. El llenguatge evidencia el classisme, el racisme i el sexisme existents a la societat, però la llengua en sí no és sexista, el que és sexista és la ideologia que es desprèn del llenguatge.