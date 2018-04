El Parlament no aborda aquest dijous la devolució de pagues extra a funcionaris

Els grups parlamentaris de JxCat, ERC i la CUP han registrat aquest dijous a la Mesa del Parlament un escrit de reconsideració perquè el ple no inclogui el decret llei sobre el retorn del 20% de la paga extra als funcionaris de la Generalitat de 2012, l'òrgan amb majoria de JxCat i ERC ho ha acceptat i aquest punt decau de l'ordre del dia, han explicat fonts parlamentàries.





Estava previst que, per primera vegada des de l'inici de la legislatura, el Parlament ha d'adoptar mesures relacionades amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i convalidés dos decrets llei aprovats pel Govern central mitjançant la intervenció de l'autonomia, que tracten sobre la pròrroga pressupostària i sobre el retorn de la paga extra de 2012 als funcionaris.





No obstant això, el reglament de la Cambra dicta que aquesta convalidació la faci un membre del Govern durant el ple, però com que no hi ha Govern, hauria de ser un membre del Govern central qui ho fes, i dimecres van remetre una carta al Parlament dient que no ho farien, de manera que els partits independentistes han retirar del ple per evitar "possibles recursos contra la seva aprovació".