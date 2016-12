​El Consorsi Sanitari de Terrassa culpa a Comín de les retallades de 700.000 euros

CatalunyaPres.- La Direcció del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha informat al comitè d’empresa el contingut del Pla d’Empresa consensuat entre la Direcció del CST i el CatSalut i que va ser aprovat en la reunió del Consell de Govern del CST del dia 29 de novembre.





Dins del Pla d’Empresa aprovat hi ha tot un conjunt de que incideixen en les condicions de treball dels treballadors/es del CST. Aquestes mesures són pràcticament les mateixes que el llavors apoderat del CST, Manel Balcells, va exposar al comitè d’empresa el passat mes de febrer i que van provocar mobilitzacions i reunions dels representants dels treballadors amb polítics municipals que van culminar amb la visita del conseller de Salut, Antoni Comín i de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a l’Hospital de Terrassa. En aquesta visita el Conseller Comin va anunciar:





1. La incorporació d’una part de l’activitat pública de la Clínica del Vallès al CST.

2. Que ”en cap cas” el reequilibri dels comptes del CST passaria per afectar les condicions laborals ni retributives dels treballadors/es del CST.





Parallelament, l’Ajuntament de Terrassa aprovava el dia 28 d’abril per unanimitat una resolució en defensa de la sanitat pública a Terrassa i per al finançament adequat del CST. En un dels punts d’aquesta resolució s’afirma que: ”la solució a la situació que pateix el CST en cap cas passa per tornar a retallar drets laborals o salaris dels treballadors del CST”.





El comitè d’empresa del CST expressa el seu absolut rebuig a les mesures laborals contingudes al Pla aprovat pel Consell de Govern del CST. A més, insta el conseller Comín i l’alcalde Ballart a aprofitar el període nadalenc per reflexionar sobre les seves promeses i compromisos i per reformular el Pla d’Empresa de manera que no contingui cap retallada laboral.





No obstant això, en previsió que el Pla d’Empresa romangui inalterable, el comité anuncia la convocatòria d’assemblees de treballadors el dia 9 de Gener per exposar la situació a tot el personal del CST i presentar propostes de mobilitzacions.

DECLARACIÓNS DEL COMITÉ





1) Que tant el conseller Comín com l’alcalde Ballart han enganyat al comité d’empresa del CST i, per extensió, a la ciutadania, doncs les seves declaracions eren públiques. L’alcalde aprovant amb el seu vot el Pla d’Empresa que conté retallades i incompleix la resolució del Ple de l’Ajuntament en què es manifesta l’oposició unànime del consistori egarenc a les mateixes. I el conseller faltant a la seva paraula explicitada el mateix dia que anunciava la incorporació de part de l’activitat pública de la Clínica del Vallès al CST.





2) Que en el període 2010-2014 les retallades en personal i en condicions laborals del personal del CST han totalitzat prop dels 43 milions d’euros. En aquest context, l’any 2015 se signa un acord d’empresa en què el comitè i el CST pacten algunes petites compensacions com a contrapartida a les retallades aplicades. Aquestes mesures situen les condicions laborals dels treballadors lleugerament per sobre del conveni del sector, signat amb posterioritat. Amb tot, el personal del CST segueix patint greuges, com que s’hagi mantingut fins avui pendent de retorn l’import parcial de la paga de Nadal de 2012, aprovat pel govern central i per la Generalitat.





3) Que no hi ha cap motiu per seguir retallant condicions laborals en un context de recuperació pressupostària per import, segons consta en el Pla d’Empresa, de 700.000 euros.





4) Que l’Ajuntament de Terrassa té mecanismes al seu abast per compensar amb recursos propis l’import de les retallades laborals exigides als treballadors.





5) Que el Departament de Salut és en molt bona part responsable de l’actual situació econòmica del CST i que les aportacions previstes en el Pla d’Empresa es troben lluny de rescabalar el deute històric que la pròpia conselleria ha mantingut amb el CST. En aquest sentit, només cal recordar que, des de fa més de 25 anys, el laboratori del CST assumeix les analítiques de l’ICS al Vallès i, fins ara, el CatSalut no havia pagat la totalitat d’aquest servei. L’estimació del dèficit d’aquest pagament és d’uns 1,3 milions d’euros anuals, almenys els darrers 10 anys. Només amb la satisfacció d’aquest deute es podria cobrir bona part del deute acumulat en el CST.





6) Que en cap cas els treballadors són responsables de la situació econòmica de l’entitat i, tot així, durant els darrers anys han suportat retallades en les seves condicions laborals i retributives per fer sostenible el CST.





El comitè d’empresa declara que el seu desig “és evitar l’inici de la conflictivitat, però la pau social, el manteniment de la qualitat del servei que oferim als nostres conciutadans i la sostenibilitat del CST no pot ser una altra vegada a canvi que els professionals tornin a veure minvades les seves condicions laborals i/o retributives”.





En aquest sentit, el comitè responsabilitza directament al conseller Comín i a l’alcalde Ballart dels perjudicis que puguin provocar les mobilitzacions que les mesures contingudes en el Pla d’Empresa obligaran a convocar