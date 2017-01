Les urgències dels hospitals catalans viuen en un col·lapse crònic sense pla de millora

Pacients en llits als passadissos del Hospital Vall d'Hebron / @SAPMuntanya





El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha alertat que la situació de les urgències en set grans hospitals catalans és de "desbordament" i que la situació pot empitjorar en els pròxims 15 dies a causa de l'epidèmia de la grip.

El secretari general de MC, Josep Maria Puig, ha explicat que els seus representants sindicals han recollit dades d'aquests centres hospitalaris i han constatat que hi ha pacients que arriben a esperar-se "fins a 12 hores" abans d'entrar als boxs d'urgència, el que no significa que no estiguin atesos, ha matisat.

Metges de Catalunya ha detectat aquesta situació a l'Hospital Josep Trueta de Girona, el Joan XXIII de Tarragona, la Vall d'Hebron i l'Hospital del Mar de Barcelona, al Parc Taulí de Sabadell , el de Mataró i el de Terrassa (Barcelona) .





Puig ha qualificat aquesta situació de "preocupant" perquè just s'està en el començament de l'epidèmia de la grip, i la setmana que ve amb la tornada a l'escola, el virus s'expandirà amb molta més facilitat entre els nens, d'aquests a les famílies i de les famílies als companys de treball.









"La situació habitual ja és molt justa i hi ha moltes hores d'espera per ser atesos a urgències; doncs ara, amb l'inici de la grip, aquesta situació, que ja estava molt sobrecarregada, es veu sobrepassada immediatament", ha lamentat Josep Maria Puig .

RETALLS

Al seu parer, aquesta situació s'explica per les retallades que s'han produït en els últims anys a Catalunya, que han agreujat any a any la situació als hospitals: "El 2010 teníem 14.000 llits a Catalunya ia hores d'ara tenim 12.800 llits" , ha argumentat el facultatiu.

Puig ha criticat que el Govern "repeteixi com un mantra" que els Pressupostos per 2017 són els més socials, quan l'augment de mitjana és del 7,5% però l'increment en salut arriba al 4,5%, el que per a ell demostra manca de sensibilitat social, i ha instat a la Generalitat a corregir aquesta situació.