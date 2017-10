El BMP lidera la transformació tecnològica del sector immobiliari espanyol

També s'ha creat el clúster Luxury Real Estate.





El saló Barcelona Meeting Point, que se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona aquesta setmana, lidera la transformació que està vivint el sector immobiliari espanyol fruit de l'aplicació de les noves tecnologies i l'aparició de nous hàbits i noves necessitats socials i econòmiques .





"El professional immobiliari és diferent al que hi havia abans de la crisi, compta amb una major formació, està profundament professionalitzat i compta amb molts instruments al seu abast, com pot ser el cas del big data", ha destacat en un comunicat el delegat especial l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).





I és que, ha afegit, que aquestes eines li estan donant una nova aproximació al client, ara digital, amb més mobilitat, que aposta pel coworking, que valora més gaudir de posseir i que defensa la sostenibilitat i el medi ambient.





Per això, el BMP ha creat un Comitè d'Innovació, on una desena d'experts i representants del sector de grans empreses han assessorat sobre la direcció que havia de prendre la fira per liderar aquest canvi de paradigma de l'immobiliari.





CLÚSTER LUXURY REAL ESTATE





També s'ha creat el clúster Luxury Real Estate, que acull l'oferta d'empreses que disposen de producte d'alta gamma i està patrocinat per Engel & Völkers.





"Els dos primers dies de la fira ens van servir per fer contactes professionals i avui ja hem notat una major afluència de particulars, que com cada any ens visiten de forma important durant el cap de setmana", ha explicat el director general d'Engel & Völkers Barcelona, Oriol Canal.





OPEN BMP





A més, el saló ha acollit aquest divendres per primera vegada la celebració de l'Open BMP, dues sessions sobre arquitectura, disseny i urbanisme en el cas de l'habitatge assequible dirigides al públic en general.





Les sessions han comptat amb el regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Módol; el president de BCD, Pau Herrera; el president executiu de La Salle Technova, Josep Miquel Piqué, la professora de la Universitat de Barcelona (UB) Montserrat Pareja i el coordinador de la comissió del 22 @, David Martínez.





Així mateix, el BMP 2017 ha reunit grans grups immobiliaris espanyols cotitzats com Merlin Properties, Colonial, Hispani-Azora i Neinor Homes.