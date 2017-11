El PP reclamarà davant la Junta Electoral que TV3 i Catalunya Ràdio segueixin al servei del Govern cessat

Seu de TV3





Segons revela el diari digital 'El Confidencial', el PP català espera que es constitueixi el seu equip de campanya en els pròxims dies per elevar les primeres queixes documentades davant la Junta Electoral encarregada de vetllar per la netedat del procés.





Però a l'espera que els jutges i catedràtics recentment elegits per a aquesta funció (van prendre possessió dels càrrecs dijous passat) puguin frenar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la direcció dels populars comença a constatar els efectes d'haver cedit davant els socialistes: els directors de TV3 (Vicent Sanchis) i Catalunya Ràdio (Saül Gordillo) segueixen el guió de qui els van designar; Puigdemont i Junqueras.





Així, segons reconeixen al Govern i al PP, el destituït president autonòmic demostra un control absolut sobre TV3, Catalunya Ràdio i altres mitjans de la corporació (i afins, com l'agència de notícies), tant per transmetre els seus missatges personals des de Bèlgica com per difondre les seves consignes per a les mobilitzacions independentistes i de precampanya. I tot finançat amb càrrec als pressupostos.





Segons 'El Confidencial', al Partit Popular lamenten ara la cessió al Senat davant l'obstinació del PSOE de salvar la CCMA de les mesures d'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Els socialistes van canviar d'idea a última hora. L'acord del Consell de Ministres remès al Senat i pactat amb el principal partit de l'oposició incloïa la via per obligar els mitjans de la Generalitat a respectar el marc constitucional i estatutari, però després no van voler avalar. Es van acollir al pretext que la corporació tenia dependència parlamentària, no de l'Executiu intervingut.





Segons admeten al mateix PP, el problema de TV3 no és de oficialisme a favor del Govern autonòmic de torn com passa en totes les cadenes públiques, sinó que s'ha convertit en un puntal de propaganda i adoctrinament a favor d'un objectiu tan il·legal com és el cop secessionista.





'El Confidencial' es fa ressò també d'un recent editorial del diari 'Le Monde' en què s'acusava TV3 (la cadena més vista a Catalunya) de "picar amb una propaganda independentista simplista i enganyosa" i utilitzar "una retòrica victimista que de manera grotesca intenta fer creure que Catalunya és víctima del retorn de la dictadura de Franco ".





Al PP confien que a partir de la setmana que ve la Junta Electoral cridi a l'ordre a Sanchis i Gordillo. L'última vegada que el PP va reclamar, juntament amb el PSC i amb motiu de la Diada i les eleccions autonòmiques de 2015, els jutges li van donar la raó i li 'van compensar' dels excessos de propaganda independentista amb diverses hores d'entrevistes que van collir ínfimes audiències.