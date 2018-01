El Mercat de Sant Antoni de Barcelona preveu reobrir al maig

El Mercat de Sant Antoni ultima les obres





El Mercat de Sant Antoni de Barcelona ha entrat en la seva última fase i preveu obrir les portes al maig, després d'haver acabat la rehabilitació de l'edifici ia l'espera que els comerciants facin les obres de l'interior de les seves parades, cosa que comencen a fer aquesta setmana.





El regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, ha destacat aquest dimarts en roda de premsa que la data definitiva d'obertura s'acordarà amb els comerciants, que preveuen que les obres de l'interior de les parades acabin a l'abril.





El mercat, que va tancar el 2009 per la seva rehabilitació, comptarà amb 235 establiments, 52 dels quals serà del mercat de producte fresc d'alimentació; 105 dels encants de productes no alimentaris, i 78 del mercat dominical de llibres.





El director de Projectes de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), Pere Xavier Sirvent, ha detallat preguntat pels mitjans que en tancar l'edifici el mercat comptava amb més de 180 parades, i ha destacat que, tot i que seran menys, les noves seran més grans -amb una mitjana de vuit metres d'línia-, i que diverses s'han fusionat.





Ha explicat que el mercat tindrà tres bars -quan va tancar hi havia deu-, cap amb terrassa, i que entre tres i quatre parades han sol·licitat una ampliació per oferir degustacions, sobre les quals ha assegurat que "no hi ha gaire demanda perquè el veuen un mercat de barri i els comerciants no fan una aposta significativa "pel consum en el mateix espai.





El mercat dominical operarà des del perímetre de l'edifici; les parades de producte fresc s'ubicaran al centre del mercat a la planta a nivell de carrer, ocupant els passadissos interiors, i les de producte no alimentari estaran en els passadissos més propers a la façana; aquests passadissos podran tancar-se, possibilitant que un mercat està obert encara que l'altre estigui tancat.





La superfície total construïda del mercat és de 53.388 metres quadrats, distribuïts en cinc nivells, quatre dels quals han estat excavats per poder dotar-lo d'altres serveis, com un magatzem, aparcament, un espai veïnal, un establiment d'autoservei -de la cadena Lidl - i un altre de productes no alimentaris, per al qual encara s'estan presentant ofertes.





RESTES ARQUEOLÒGIQUES





A la primera planta subterrània s'ha creat un pas per a veïns en què queden al descobert la contraescarpa medieval trobada durant les obres, recuperant l'antic fossat, des del qual també es podrà accedir al mercat, als establiments comercials i l'aparcament, s'han explicat els arquitectes responsables del projecte, Pere Joan Ravetllat i Carme Ribas.





Les restes trobades d'un tram original de la Via Augusta -únic a Catalunya per les seves características- es cediran en una fase futura al Museu d'Història de Barcelona (Muhba), que el museitzarà per fer-lo visitable, incloent peces trobades, especialment elements funeraris, ha avançat Sirvent.





EDIFICI I ENTORN





La rehabilitació del mercat tindrà un cost d'al voltant de 60 milions d'euros, al que se li sumarà el de la urbanització, ha destacat Colom, que ha assegurat que el Govern d'Ada Colau treballa en mesures per prevenir la gentrificació i la pujada del preu de l'habitatge a la zona.





La rehabilitació de l'edifici ha inclòs la construcció d'una coberta de ceràmica vidriada i policromada amb el mateix disseny que l'original; s'ha reconstruït la xarxa de recollida i evacuació d'aigües pluvials; s'ha sanejat l'estructura metàl·lica, i s'han rehabilitat les façanes.





Per millorar la climatització i la sostenibilitat de l'edifici, s'han col·locat a les parets de fonamentació pantalles de 42 metres de profunditat per aprofitar l'estabilitat de la temperatura del subsòl durant tot l'any -d'uns 17 graus-, cobrint part de la seva demanda de manera sostenible.