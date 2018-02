Ana Basanta: "Si havia de parlar de passió, havia de parlar de Colòmbia"

Presentació de 'Días que valieron la pena' d'Ana Basanta





Ana Basanta ha presentat aquest dimecres a Barcelona la novel·la 'Dies que van valer la pena' (Tandaia), la seva primera obra de ficció després de diversos llibres relacionats amb cròniques periodístiques i viatges. L'escriptora ha destacat la història d'amor de la protagonista, Laura Pérez Castro, en un context de violència a les comunitats camperoles colombianes: "Si havia de parlar de passió, havia de parlar de Colòmbia", ha resumit.





Basanta va viatjar tres vegades a Colòmbia, la primera d'elles fa dotze anys, quan encara no s'havia iniciat com a escriptora. Els paisatges que descriu en la novel·la són presos de la realitat, així com alguns dels problemes que viu de la població rural, però la història amorosa que emana a 'Días que valieron la pena' és fruit de la imaginació.





La novel·lista ha destacat que hi ha "èpoques curtes de la nostra vida que marquen més que anys sencers", d'aquí el títol de l'obra, i que a Colòmbia va trobar una forma de viure i sobreviure al drama humà dels desapareguts i els assassinats a la qual també ha volgut fer el seu petit homenatge.





"És clar que m'apassiona Colòmbia, amb totes les seves contradiccions, pels somriures, l'amabilitat i l'acollida, tot i que també he vist armes, soldats i inseguretat", ha assenyalat.





DRETS HUMANS





En la presentació a la llibreria Alibri també ha estat present el president de l'Associació Catalana per la Pau (ACP), Xavi Cutillas, just unes hores després de tornar de Colòmbia, país al qual va regularment per motius de cooperació. Cutillas ha destacat la veracitat de la descripció dels paisatges i de la vida quotidiana dels camperols que subjau en la novel·la.





Cutillas ha contextualitzat què passa al Magdalena Medio, la zona en la qual ocorre la major part de la novel·la i que es caracteritza pel gran nombre de persones desplaçades per la violència i per la falta d'escoles, centres de salut i carreteres.





Per la seva banda, l'activista de Drets Humans, ecologista i feminista Roser Veciana, ha posat de manifest la història d'amor "que enganxa", però també les crítiques al masclisme i l'admiració al paper de la dona, ja que es tracta d'una novel·la tan passional com compromesa.





Ana Basanta, catalana d'arrels gallegues, és llicenciada en Història i Periodisme. Ha treballat durant més de quinze anys a l'agència de notícies Europa Press i en l'actualitat és redactora al diari digital Catalunyapress. Ha publicat els llibres de no ficció 'Decididos' (Diëresis, 2016), 'Inconformistes' (Angle, 2013), 'Líbano Desconocido' (Libertarias, 2012) i 'Halcón de los Andes' (Libertarias, 2010).