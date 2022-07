L'Echegaray, un dels premiats. Foto: Echegaray

Els restaurants Fismuler (Ciutat Vella), Echegaray (Sant Martí) i Casa Petra (Les Corts) han estat els vencedors dels premis Barcelona Restauració 2022 , que es van lliurar dilluns a la nit 18 de juliol. Aquests guardons gastronòmics, que concedeix l'Ajuntament, reconeixen les categories de qualitat gastronòmica, integració al barri, innovació i sostenibilitat.

Per a la categoria de qualitat gastronòmica , el jurat es va decidir pel Fismuler. Al seu veredicte van destacar la seva "proposta de cuina urbana, fresca, sense complicacions i de molta qualitat per a tots els públics".

L'Echegaray, del districte de Sant Martí, s'ha alçat amb la primera posició a la categoria d'integració al barri. D'aquest local van destacar la seva " aposta jove de cuina popular de fort arrelament al barri gràcies a la compra diària al mercat".

Finalment, Casa Petra es va convertir en el restaurant elegit per la seva aposta innovadora . Els membres del jurat es van desfer en elogis, assegurant que és "polivalent, sorprenent, diferenciador, transversal i acollidor".

SOSTENIBILITAT I MENCIONS

La 3a edició dels premis van incorporar dues categories noves. Can Culleretes i Ca l'Isidre, (tots dos de Ciutat Vella), es van emportar mencions honorífiques "per la seva contribució excepcional en posar en valor la restauració de la ciutat al llarg del temps, ajudant a forjar la identitat cultural pròpia del model de restauració de la ciutat i servint de guia per a futures generacions", mentre que es van concedir mencions especials a la sostenibilitat al Racó del Peix , (Horta-Guinardó) i a Casa Amàlia (l'Eixample).