Vies del tren / @EP

Adif Alta Velocitat (Adif AV) ultima el desenvolupament de la fase principal de les obres per avançar cap a la culminació de la posada en servei, a finals d'any, del traçat definitiu de la línia d'amplada convencional Barcelona-Granollers-Girona i de la nova estació de Rodalies de Sant Andreu.

Amb això, Adif es proposa guanyar més espai per a usos urbans i cívics, contribuir a la descarbonització de Barcelona ia dinamitzar l' activitat socioeconòmica del nord de la ciutat, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

El nou traçat de la línia té una longitud de 4,3 quilòmetres, 2,8 dels quals són subterranis: procedeix del nord, s'inicia sota el Nus de la Trinitat i, després d'un tram a l'aire lliure, s'interna al túnel de Sant Andreu, a l'estació, i arriba a la Sagrera.

A partir del 17 de setembre s'executaran obres de 20 metres de pantalles de 19 metres de profunditat; 27 pilots amb 14 metres de profunditat, trams de coberta amb més de 400 bigues, murs de més de 200 metres de longitud, el muntatge de 1.500 metres de via en placa i nou aparells de via, així com la conversió de 600 metres de catenària flexible a rígida.

Es restringirà la circulació de trens del 17 de setembre al 10 de desembre: del 19 al 2 de desembre, la circulació quedarà interrompuda entre el Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal: els trens de R2 Nord i R11 iniciaran i finalitzaran el recorregut a Sant Andreu Comtal.

D'altra banda, els trens de R2 Nord i R11 iniciaran i finalitzaran el recorregut a Montcada i Reixac (Barcelona) del 3 al 10 de desembre (el servei a l'Aeroport es farà amb origen o destinació Barcelona-Estació de França).

Del 17 al 19 de setembre i els caps de setmana del 29 i 30 d'octubre i 12 i 13 de novembre, els serveis de la R1 iniciaran o finalitzaran el recorregut a Badalona (Barcelona).