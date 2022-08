Ada Colau de celebracíoi al barri de Sant Andreu/ Instagram @adacolau

En paraules de Roger Pallarols, Director del Gremi de Restauració de Barcelona "amb l'anunci del regidor Eloi Badia es confirma varies coses. La primera, el regidor Badia va mentir als mitjans de comunicació quan li van preguntar si aquestes mesures només afectaven al carrer Enric Granados i va respondre afirmativament".

"El regidor Eloi Badia ha mentit als mitjans de comunicació i els barcelonins" afirma Pallerols

Es a dir, "havia mentit perquè ja sabíem prèviament que aquestes decisions que després ha anunciat, ja s'havien anunciat algunes d'elles la setmana anterior a determinats restauradors de les places de Gràcia en presència d'alguns membres de l'administració del nostre Gremi de Restauració. Per tant, el primer que hem de constatar és que el regidor Badia ha mentit a l'opinió pública, cosa que ell mateix ha confirmat havent anunciat això que vam dir que ja se sabia perquè ja ho havia comunicat a alguns restauradors de Gràcia".

ELS BARS I RESTAURANTS DE BARCELONA CREUEN QUE EL GOVERN D'ADA COLAU TÉ UNA OBSESSIÓ MALALTISSA AMB ELLS

Per altra banda, Pallerols en declaracions als mitjans de comunicació aquest mes d'agost afegeix que "s'ha constatat l'augment de la situació de indefensió i es trenca el principi democràtic del funcionament de l'administració. En un moment vacacional, com agost, on ni el plenari municipal està en funcionament, el que estem vivint és un conjunt de decisions que es comuniquen a la premsa i que son restrictives de dret, que a més pretenen notificar de manera immediata segons ens diuen, situant els restauradors afectats en situació d'indefensió, cosa que va posar de manifest a petició del gremi fa pocs dies el propi col·legi d'advocats de Barcelona".

A més afirma el Director del Gremi de Restauració de Barcelona " Cal constatar una tercera evidència, la pandèmia lamentablement no ha estat el que havia de ser ni a nivell de complicitat entre el govern municipal de Barcelona i el sector de la restauració", és a dir "les més de 80.000 famílies que de manera directa viuen d'aquest sector han estat atacades, el sector de la restauració ha sofert l'atac directe".

Per Pallarolls l'equip d'Ada Colau " està obsessionat contra la restauració i contra els propis pactes que el govern havia adquirit amb el gremi de restauració després de llarguíssims conflictes". Per tant, " es confirma l'obsessió malaltissa del govern de la ciutat -de Barcelona- contra els restauradors i contra la ciutadania. Aquesta va augmentant, dia rere dia, amb les decisions que anuncia l'Ajuntament, trencant tots els compromisos i tots els pactes que van costar molt de construir i que en tema d'horaris es va refrendar el 2018 amb una complicitat de tot el consistori".

El Gremi ho te molt clar i afirma "estem davant d'una situació molt greu. Estem davant d'un atac contra la restauració sense precedents"

Pels bars i restaurants de Barcelona "estem davant d'una deriva segurament per motius electoralistes i partidistes molt greu, amb una situació d'aprofitar el mes d'agost que situa els restauradors en una situació d'indefensió i que va en contra dels mínims principis democràtics. Perquè és obvi que l'administració no està a ple funcionament, ni el plenari ni les comissions plenàries, i estem davant d'una situació tant greu que òbviament confirma el que ja vam anunciar: el Gremi de restauració no només defensarà a tots els restauradors afectats, ho considerem un atac contra tota la restauració, considerem un trencament unilateral dels pactes i compromisos que tant han costat de construir i que el govern ha decidit desfer-los d'un dia per a l'altre".

Per tant, ja avança Pallerols que l'Ajuntament de Barcelona capitanejat per l'Ada Colau: "tindrà una resposta contundent, a l'alçada de l'agressió, que serà tant a nivell polític com jurídic".

I sentència: "És evident que estem parlant d'un procés de judicialització massiva, probablement la judicialització més important que s'ha conegut en la història de Barcelona perquè estem davant un govern que actúa sense diàleg sinó incomplint els compromisos de manera autoritària i amb un abús de poder completament intolerable".