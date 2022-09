Les festes de la Mercè travessen la seva tercera jornada aquest diumenge 25 de setembre, on la música i, desafortunadament, la pluja, han estat els protagonistes d'aquests dies. Per aquest diumenge, els concerts es dividiran de la següent forma en els diferents indrets de la Ciutat Comtal, i hi haurà plats forts com els de Lola Índigo o Miki Núñez.

Els concerts de la Mercè es divideixen en tres categories: BAM, Música Mercè i Cultira Viva.

No oblidin, a més, que Estrella Damm té l'Escenari Mediterràniament en el qual acullen a grans artistes. Per a aquest diumenge, destaca el gran paper de les artistes femenines, que faran vibrar l'escenari amb una gran varietat d'estils.



Els concerts per a aquest diumenge són els següents:

BAM

Moll de la Fusta (Besòs)

20 h Don’t hit a la negrx + Megane Mercury + Polemik

22.30 h Toro

1 h Jokkoo

Moll de la Fusta (Llobregat)

18 h: Sona 9 – Crisbru

18.45 h: Sona 9 – Microhomes

19.30 h: Sona 9 – Dan Peralbo i el Comboi

21.30 h: Bones of Minerva

0 h: La URSS

2 h: ¥€$SI Perse

Rambla del Raval

21.30 h: Nidia

23 h: Tristany

0.30 h: Pedro Mafama

Antiga Fàbrica Estrella Damm

13 h: Júlia Colom

17.15 h: Krissia + Lil Ella

17.15 h: Cooba & La Queency

18.15 h: Fotos de la novia

20.15 h: AL-V

Música Mercè

Teatre Grec

20.30 h: 25 anys sense Tete Montoliu

22.15 h: Guinga + Carme Canela + Pintxo Villa

0 h: Ray Lema

Escenari Maria Cristina

20 h: Clima

21 h: Ginestà

22.30 h: Stay Homas

0 h: Buhos

1.45 h: Habla de mi en Presente

Escenari Zona Universitària

20:30 h Portobello

21:35 h Miki Núñez

22:55 h Lola Índigo

0:25 h The Tyets

1:45 h Dr. Prats

Jardins del Doctor Pla i Armengol

12 h: Liceu Bam Collective

20 h: Paolo Angeli

21.45 h: Alberto Alcalá Trio

23.30 h: Xarim Aresté

Seu del districte de Nou Barris

20.45 h: OBC

Avinguda de la Catedral

22 h: Pepe Habichuela

00 h: Laboratoria Flamenco

Ronda de Sant Antoni

12.30 h Rivolta

22 h Koko Jean & The Tonics

Cultura Viva

Fabra i Coats (Escenari Fabra)

12 h: Eva Fernández

13.30 h: Las Opinólogas

14.30 h: DJ Trapella