VTC a la Diagonal / @EP

El Decret Llei 09/2022 , de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, que regula el servei de les VTC a Catalunya , entra en vigor aquest dissabte.

La vigència d'aquest decret, aprovat pel Govern el 5 de juliol i ratificat pel Parlament el dia 20 d'aquell mateix mes, arriba després que aquest divendres finalitzés el període transitori que va fixar el Reial decret llei 13/2018, conegut com 'decret Ábalos'.

MÉS INFORMACIÓ Resolució de les VTC: el Parlament avala el decret que en regularà el servei a partir del 30 de setembre

El nou text prohibeix que els conductors de les VTC circulin pel carrer a la recerca de clients i obliga que transcorrin un mínim de 15 minuts entre la contractació i el servei, que només podran prestar cotxes de 4,9 metres.

De fet, la companyia de mobilitat compartida ha decidit, arran d'aquest darrer requisit de la norma, posar en circulació cotxes amb una extensió similar a un portaequipatges per poder operar sota aquest tipus de llicències.

Les VTC hauran de portar com a mínim un any domiciliades a Catalunya per rebre autorització, que concediran els ajuntaments i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i hauran de comptar amb una assegurança de fins a 50 milions d'euros per possibles danys --com els taxistes --.

Els vehicles nous hauran de tenir un distintiu ecològic ECO o 0, i s'imposaran multes de fins a 6.000 euros als que treballin sense autorització i fins a 4.000 als que circulin per captar clients o els recullin sense reserva prèvia.

UNAUTO VTC



En declaracions a Europa Press, el president executiu nacional d' Unauto-VTC, José Manuel Berzal, considera que aquest decret és "absolutament restrictiu".

Ha criticat que la nova regulació impossibilitarà que el sector pugui desenvolupar la seva activitat amb normalitat i ha dit que suposa una limitació per als usuaris a l'hora d'escollir el model de mobilitat.

“El que intenta el decret és que el sector estigui abocat a la desaparició ”, ha lamentat Berzal.

Ha assegurat que des d'Unauto-VTC treballaran perquè hi hagi alguna formació política a nivell estatal que presenti un recurs d'inconstitucionalitat, ja que considera que hi ha fonaments de dret que avalarien aquesta decisió.

CABIFY



En un comunicat aquest divendres, Cabify ha advertit que el final del període transitori del 'decret Ábalos' provoca un escenari d'incertesa per al sector.

La plataforma de mobilitat considera que la transferència de competències a les comunitats autònomes ha provocat l'aprovació de regulacions "contràries a dret".

També ha advertit que aquestes noves normes poden desembocar en indemnitzacions multimilionàries i en la destrucció de llocs de treball.

ELIT TAXI



Per part seva, Élite Taxi ha traslladat un missatge d' agraïment als Mossos d'Esquadra ia la Guàrdia Urbana de Barcelona per fer complir la llei a les companyies que operaven sota la llicència, així com als polítics catalans, per "no cedir a xantatges".

Segons estudis de l'associació de taxistes amb dades recopilades els darrers anys, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona només quedaran al voltant de 700 VTC que compleixin la llei.

També ha enviat un missatge de tranquil·litat i calma als taxistes i ha fet una crida a evitar provocacions de les plataformes que operen amb aquesta llicència.