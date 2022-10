Foto: Science & Cooking World Congress Barcelona

La tercera edició del congrés de gastronomia científica, Science & Cooking World Congress Barcelona tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de novembre. El lema d'enguany serà “Ingredients, tradició i innovació” amb l'objectiu de consolidar el vessant acadèmic, gastronòmic i social sota el discurs de la sostenibilitat i la salut.

El congrés es realitzarà en la seu de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB). Aquest any es prioritzarà l'assistència presencial, però també es podran seguir ponències de l'Aula Magna en streaming. Les activitats plantejades per a aquesta nova edició conviden a reflexionar sobre el present i el futur de la cuina donant forma al discurs a través d'un Manifest de Gastronomia Científica que tindrà com a eixos la formació, sostenibilitat i la salut.

Pere Castells presideix el congrés organitzat per Science & Cooking World Congress i el suport institucional de les Universitats de Barcelona i Parma, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona amb la iniciativa Parc a Taula i el Ajuntament de Barcelona i la col·laboració especial de Science & Cooking Harvard.

En el congrés girarà entorn de la gastronomia científica i el seu potencial a través de tallers, demostracions i conferències amb la participació de professionals del sector de l'alimentació, científics i xefs reconeguts mundialment com Joan Roca, Harold McGee, Bernard Lahousse, Axel Bidon-*Chanal, Florence Egal, Mariana Koppamn, Pia Soresen, Luciana Bianchi o Davide Cassi. I està secundat per Ferrán Adrià, President del Comitè Gastronòmic-Científic.

La cita tindrà una sèrie de sponsors de gran entitat, com és el cas d'Aigües de Barcelona, Cubiq Foods, Barcelona Culinary Hub, Pujadas, NotCo, Griffith Foods, RPD i Porto-Muiños.

La tercera edició finalitzarà amb el lliurament del premi Sferic Award 2021 a Ana Rôs, Xef en el restaurant Hisa Franko. El guardó comptarà amb la presentació per part del Xef dels restaurants Abac, Angle i Atempo, Jordi Cruz, i Montserrat Rivero serà qui faci lliurament del premi. L'esdeveniment tancarà l'edició anual amb el discurs de Jordi Roca.

Es pot consultar tot el relatiu al Congrés, a través d'aquest link: https://scienceandcookingworldcongress.com/