Un tram de l'Arrabassada. Foto: Google Maps

El RACC ha presentat aquest dilluns 18 de desembre l'estudi EuroRAP sobre el risc d'accidents a les carreteres catalanes. Una de les dades més destacades té com a protagonista una carretera de Barcelona, la de l'Arrabassada, que connecta la ciutat amb Sant Cugat del Vallès.

Segons el RACC, entre el 2020 i el 2022 es va tornar a situar com el tram de Catalunya amb més risc d'accident greu o accident mortal a causa de l'alta accidentalitat de motos. "En el 91% dels accidents amb morts i ferits greus hi ha participat almenys una moto", han dit des del RACC a la roda de premsa d'aquest dilluns, on també han destacat que l'Arrabassada no és l'única carretera perillosa a la demarcació de Barcelona.

Dels 10 trams amb més risc d'accident a Catalunya, 6 són a la ciutat. De fet, Barcelona és la demarcació que té un percentatge més alt de quilòmetres amb un risc molt alt d'accident: un 16%, mentre que a Girona i Lleida és un 15% ia Tarragona un 6%.

Pel que fa als accidents de moto, l'estudi també assenyala que tots els trams on es produeixen més accidents de moto es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona i tots aquests trams, excepte l'Arrabassada, concentren molt de trànsit.

Alguns són la C-58, entre Barcelona i Cerdanyola o la B-10, al Nus de la Trinitat. Sobre l'evolució dels accidents de moto, segons el RACC, el 2021 van tornar a augmentar el nombre d'accidents respecte del 2020, però els accidents greus es van mantenir en els valors més baixos dels últims 10 anys.

El 2022 va créixer el nombre d'accidents amb morts o ferits greus, però en van disminuir els totals. "En els darrers tres anys, ha augmentat un 44% el nombre d'accidents en què estava involucrada almenys una moto", indica l'estudi.