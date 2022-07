Dalmases va demanar disculpes però molt tard/ @EP

Junts en un comunicat del partit, explica que a la propera reunió de la direcció del partit se sotmetrà a votació l' aprovació de l'expedient informatiu sol·licitat pel diputat, i la direcció del grup parlamentari proposarà un nou portaveu en funcions de la comissió de la CCMA.

Segons Junts, Dalmases ha sol·licitat l'obertura de l'expedient "per aclarir, poder rebatre i defensar-se" de les acusacions rebudes a mitjans de comunicació i xarxes socials .

I és que considera que les acusacions són "clarament lesives" per a la seva reputació després de publicar -se que Dalmases va agafar pel canell la periodista i la va increpar en una sala davant de Borràs i altres membres de l'equip arran de l'entrevista .

Tot i la "confiança" que el grup té en la seva persona com a portaveu de la comissió parlamentària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Dalmases també ha proposat que se'l suspengui temporalment en aquesta responsabilitat fins que es resolgui l'expedient, "atès que el que s'està analitzant és de la mateixa temàtica que la comissió” .

Dimarts, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà , va encarregar un informe a TV3 per esbrinar què va passar a la discussió.

ERC, CONTRA DALMASES



ERC i els comuns han demanat a la Mesa del Parlament aplicar-li el codi de conducta de la cambra. En un comunicat, consideren que els fets requereixen l'assumpció de "responsabilitats polítiques" i així ho han traslladat al grup de Junts, i creuen que l'actitud de Dalmases pot haver contravingut, com a mínim, les normes de conducta del Parlament.



Per això, plantegen portar la qüestió a la Mesa perquè la Comissió de l'Estatut del Diputat avaluï si la seva actitud podria haver vulnerat els articles 7 i 8, segons els quals els diputats han de tenir una actitud exemplar i una conducta respectuosa, i una relació amb els mitjans encaminada a afavorir el dret a la informació i "cuidar l'actitud" en les compareixences.



Per a ERC, són "intolerables" els fets explicats i confirmats per la direcció del programa, que han estat motiu de l'obertura d'un informe de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a TV3 així com la condemna dels comitès d'empresa i professional de la televisió catalana.

També expressen el seu suport als professionals dels mitjans de comunicació per a fer el seu treball "en llibertat", i portaran el cas a la pròxima sessió de control de la CCMA en el Parlament --el 29 de juliol--, on preguntaran per l'informe encarregat per la presidenta d'aquest òrgan, Rosa Romà, sobre els fets.