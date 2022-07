El vicepresident de Junts, Francesc de Dalmases / Europa Press

La relació entre Junts per Catalunya i Esquerra Repúblicana continuen tensionat-se cada cop més. Les posicions estan cada cop més allunyades, i l'últim episodi protagonitzat per Francesc de Dalmases ha obert encara més la bretxa entre els dos partits.

Tot va començar el 9 de juliol, quan el programa de TV3 Preguntes freqüents va entrevistar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Les preguntes no van ser del gust de la líder política de Junts, i ho va deixar palès dient que no venia "a un judici previ". Quan el programa va finalitzar, Dalmases, el vicepresident de Junts, va anar a buscar a la periodista i la va agafar pel canell per tancar-se amb ella en una habitació, i així poder recriminar-li les preguntes que havia realitzat, en forma de crits i cops als mobles.

Els fets van ser confirmats per Pere Mes, el director del programa de Preguntes freqüents. Francesc de Dalmases, finalment, va acabar "disculpant-se" per la seva actitud, tot i que no ha semblat del tot penedit per l'opinió pública.

Cal tenir en compte que aquesta disputa està relacionada directament amb el conflicte entre Junts i ERC. Perquè Pere Aragonès fos investit com a nou president de la Generalitat, els dos partits polítics havien d'arribar a un acord per la renovació de 25 organismes públics. En el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'empresa pública que porta TV3 i Catalunya Ràdio, va passar a ser dirigida per ERC.

LA TAULA DE DIÀLEG, UNA ALTRA FONT DE CONFLICTE

Més enllà d'aquest violent episodi de Francesc de Dalmases, també cal afegir els problemes que està donant la taula de diàleg entre el Govern i l'Estat en la relació Junts-ERC.

Esquerra està optant pel diàleg amb el Govern Central com a mitjà per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya i obtenir el referèndum pactat que tant desitja Aragonès. Per altra banda, Junts es nega a participar-hi en aquesta taula de diàleg, segons va afirmar Jordi Turull, el secretari general del partit. "No farem de socorristes del PSOE . [...] No ens deixarem arrossegar per un cant de sirena enverinat i malintencionat", afirmava fa uns dies en un acte.

La portaveu del Govern, Patricia Plaja, també reconeixia aquestes diferències en una roda de premsa. "Hi ha el pla d'acció del Govern, on està contemplat, i les posicions entre els dos partits són discrepants, o com a mínim no plenament compartides, no els hi explico res de nou", afegia Plaja.

Per tant, els dos partits continuen amb l'estira-i-arronsa d'una corda que, de tant tibar-la, acabarà trencant-se.