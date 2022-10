Risto Mejide / @EP

Risto Mejide no perd el temps i ja és en una app de cites. Tan sols una setmana i mitja després de posar punt final a la seva relació amb Laura Escanes , que va durar més de 7 anys i amb qui va tenir una filla, Roma, el presentador de televisió ha decidit llançar-se novament a la recerca d'un nou amor.

Segons publica la revista Semana, el presentador català s'ha obert un perfil a l'app Raya, dedicada exclusivament a famosos i milionaris, l'accés dels quals està força restringit per evitar curiosos. De fet, per entrar cal tenir un compte d'Instagram verificat, i la quota que s'ha de pagar ronda entre els 100 i els 300 euros

MÉS INFORMACIÓ Risto Mejide llança un missatge de suport a Tamara Falcó que posa entre les cordes a Laura Escanes

Risto Mejide té aquesta frase de presentació "Si no sóc extraordinàriament maco, és perquè hi ha massa llum. La gent em coneix. Jo no". Trobarà allà l'amor veritable després de la decepció amb Escanes?