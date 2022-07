Obra de teatre "Pas a Pas" / Pablo-Ignacio de Dalmases

La temporada estival barcelonina s'ofereix pletòrica d'espectacles interessants, alguns de molt ambiciosos, d'altres de més modestos, però tots capaços de satisfer un determinat sector de públic. I com és natural, el gènere de comèdia és present amb obres que, tot i ser lleugeres, no per això no tenen valors i fins i tot missatges subliminals. Tal és el cas de “Pas a pas”, una obra de Peter Quilter, autor a qui recordaran per alguns dels seus títols més reeixits, així “BoyBand”, “Glourious!”, o End of the Rainbow”, aquesta última sobre la darrera etapa a la vida de Judy Garland.

En aquest cas, Quilter opta per descriure la peripècia de tres dones que decideixen rendir un tribut pòstum a la seva amiga Rebeca, morta a conseqüència d'un accident muntanyenc, cosa que dóna peu a tornar als espais on va tenir lloc el sinistre i transcurs de la seva marxa, a posar en relleu els llaços d'amistat entre elles i les formes d'expressió de la seva solidaritat amb l'amiga desapareguda.

Per això, l'escenari del teatre Apol·lo s'ha convertit en un paisatge agrest al Paula, la Sofia i la Mònica remunten la muntanya fins a assolir el penyal que recorda l'amiga perduda i en el transcurs d'aquesta ascensió viuen un ventall de situacions que són fruit de la convivència entre elles, cosa que dóna peu a l'autor a dissenyar els seus diferents perfils personals ia crear situacions que resulten divertides, si no emotives o emocionants. Rols que encarnen amb propietat i domini de les situacions María Lanua, Resu Belmonte i Eva Barceló, totes sota la direcció de l'experimentat Esteve Ferrer.

Cal destacar l'escenografia concebuda per Mercé Lucchetti i Carles Piera que, amb elements parvos, que poden ser remoguts o transformats amb facilitat, han aconseguit que resulti molt efectista perquè crea una ambientació molt adequada a cadascuna de les situacions del text dramàtic.

Una comèdia entretinguda i lleugera sobre l´univers femení… vist per un dramaturg anglès.