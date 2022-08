Els tripulants de Vueling arriben a un acord per pujar sous un 6,5%, segons CCOO. | @ep

Els tripulants de cabina de passatgers (TCP) de Vueling han arribat a un acord amb l'empresa perquè s'augmentin els sous un 6,5%, corresponent a la pujada de l' IPC de l'any 2021, segons ha informat CCOO. de Catalunya en un comunicat aquest divendres.

Han acordat també l'"equitat amb la resta de col·lectius i el pagament dels retards de l'any en curs", i per a CCOO . aquest acord suposa la recuperació del pagament de l' IPC per al col·lectiu de TPC , però no implica cap augment salarial concret per a l'any 2022.

Aquest divendres hi ha hagut una reunió del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) amb els sindicats Stavla --majoritari al col·lectiu TPC a Vueling -- i CC.OO. , i segons fonts consultades aquest segon sindicat ha signat l'acord i desconvocat la vaga que havia convocat dijous.

L'acord arriba després que els treballadors de la companyia protestessin dimarts per exigir "una pujada salarial digna", en una concentració a l'Hospitalet de Llobregat convocada per CCOO . ia la qual es va adherir Stavla.

Davant d'això, Vueling va reafirmar la voluntat de l'empresa d'assolir un acord amb els sindicats, i va recordar que el sector de l'aviació ha tingut dos anys "complexos".