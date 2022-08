Arxiu - La vicesecretària general d'UGT, Cristina Antoñanzas, en una imatge d'arxiu. - UGT - Arxiu

UGT ha insistit aquest divendres en la necessitat de pujar els salaris , que fins al juliol van augmentar un 2,6%, però "continuen evolucionant molt per sota del nivell general de preus", i incloure clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius, davant d'un IPC que al juliol es va situar al 10,8%, segons ha confirmat l' Institut Nacional d'Estadística (INE) .

La vicesecretària general d'UGT, Cristina Antoñanzas, ha assenyalat que "pujar els treballs s'erigeix com una necessitat econòmica i social de primer ordre" perquè "la classe treballadora no torni a ser la principal damnificada per un context d'adversitat econòmica".

"Des del sindicat, reclamem la necessitat d´implementar mesures temporals i eficaces que suposin, d´una vegada per totes, un fre al creixement descontrolat dels preus que estan patint alguns productes i serveis bàsics, evitant que determinades empreses i sectors segueixin ampliant els seus marges beneficis a costa de l'empobriment de tots nosaltres", ha expressat Antoñanzas després de conèixer-se les dades de l'IPC del juliol.

L'IPC del juliol es va situar en el 10,8%, el nivell més alt des del setembre del 1984 , mentre que la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va augmentar al juliol sis dècimes, fins al 6,1%, valor més alt des del gener del 1993.

Per la seva banda, els aliments i begudes no alcohòliques van assolir el nivell més alt des del començament de la sèrie històrica, el gener del 1994, amb una taxa que es va disparar al 13,5%, sis dècimes superior a la del mes passat.

L'INE explica que aquest encariment dels aliments i les begudes no alcohòliques és degut al comportament dels preus de la carn i la llet, formatges i ous, del pa i cereals, i dels llegums i hortalisses.