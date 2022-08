i-DE, Manteniment de línies elèctriques / Iberdrola

El grup Iberdrola ha invertit més de 100 milions d'euros en projectes d'innovació per continuar digitalitzant les xarxes elèctriques. D'aquesta manera, la companyia avança en la seva estratègia de transició energètica i contribueix a descarbonitzar l'economia.

Iberdrola aconsegueix així anticipar-se a les necessitats futures per garantir la connexió a la xarxa de més generació renovable i de solucions residencials com l'auto consum, el vehicle elèctric o els sistemes de climatització d'aerotèrmia.

Aquesta xifra suposa un increment d'un 13% en els recursos destinats a l'últim exercici a projectes d'R+D en l'àmbit de les xarxes per fer-les més intel·ligents, que representen un terç de les inversions globals de la companyia en recerca i desenvolupament. D'aquests, 32 milions d'euros s'han destinat a iniciatives desenvolupades a Espanya a través de la distribuïdora, i-DE.

Entre les accions que Iberdrola ha impulsat, destaca el desenvolupament d'un sistema de control de les esteses de baixa tensió que permet millorar la gestió de les incidències en el subministrament i optimitzar l'ús de la xarxa per integrar l'auto consum i la recàrrega elèctrica . Aquest sistema permet monitoritzar la xarxa i els registres dels comptadors intel·ligents, per la qual cosa s'aconsegueix més rapidesa en les actuacions i una gestió més dinàmica de la infraestructura.

Aquest tipus d'inversions permet que la companyia millori la qualitat de subministrament. A l'últim any, es van reduir les interrupcions un 16%, per exemple.

Entre les línies estratègiques es troba també la integració de noves tecnologies d' intel·ligència artificial i computació quàntica per detectar anomalies i millorar les revisions que garanteixen al funcionament correcte de les instal·lacions, juntament amb el monitoratge de les instal·lacions mitjançant drones i robots.

Un altre dels àmbits principals on la companyia està duent a terme projectes innovadors és en el camp de flexibilitat de les xarxes per adaptar-los a condicions canviants de demanda i de volum d'energia abocada a la xarxa, amb l'objectiu de maximitzar la seva capacitat per augmentar la seva eficiència.