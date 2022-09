Els cotxes elèctrics necessiten xips, un component que darrerament escasseja / @EP

El mercat automobilístic europeu segueix llastrant seriosos problemes en els darrers anys. Tot va començar arran de la pandèmia per Covid-19, en què es va trencar la cadena de subministrament per abordar la demanda de tot Europa, i es va enfonsar encara més amb la guerra entre Ucraïna i Rússia . Aquest conflicte bèl·lic ha comportat que hi hagi una manca de components, entre els quals s'inclou en gran mesura els famosos xips , i que està obligant a frenar la producció en molts centres.

Sense anar més lluny, a Catalunya ja hi ha un clar exemple d'aquesta problemàtica: SEAT. La marca espanyola ha aprovat un ERTE durant tres mesos que afectarà més de 10.000 persones a les plantes de producció de Martorell i Barcelona, ja que l'escassetat de microxips està ofegant la producció de cotxes.

Tota aquesta manca de subministrament s'ha traduït en una caiguda de l'11,9% a les matriculacions de gener a agost a la Unió Europea en relació amb el mateix període del 2021. Per ser més concrets, s'han venut sis milions de vehicles menys respecte al any passat, segons dades publicades per l' Associació Europea de Fabricants d'Automòbils (ACEA). Itàlia ha estat el país que més ha patit la manca de xips, ja que les matriculacions s'han enfonsat un 18,4%, seguit per França (-13,8%), Alemanya (-9,8%) i Espanya (- 9,4%).



A l'agost, les matriculacions van aconseguir un breu repunt d'un 4,4%, després d'una reculada de 10,4%. Precisament, feia 13 mesos que les dades de vendes no eren positives, per la qual cosa és un molt bon senyal, encara que segueix encara lluny dels nivells prepandèmia.

LA PROBLEMÀTICA DELS FAMOSOS "XIPS"

L'ànsia per apostar per les energies netes ha provocat l'augment de cotxes híbrids i elèctrics. Però si al segle XX el petroli va ser un dels elements que va marcar la història geopolítica, sembla que en aquest segle XXI ho seran els minerals que permetin produir aquestes energies netes.

Aquests cotxes necessiten xips per a les bateries i la resta de components elèctrics del vehicle. També es necessiten semiconductors, que són materials que poden actuar com a conductor del corrent o com a aïllant, independentment de les condicions externes que el rodegin. "Parlem de xips com a petits dispositius amb circuits electrònics. Però també parlem de semiconductors perquè permeten la conductivitat elèctrica. Encara que no són el mateix, evidentment", explicava Esther d'Aragó, autora de 'Comprar un cotxe elèctric ' en una entrevista amb COPE.

Exemple de xip / @EP

Un dels minerals més anhelats, en aquest sentit, és el liti. Pequín, la capital de la Xina, controla gairebé el 90% del subministrament mundial d'aquest material. Però hi ha altres dos països asiàtics que dominen també la fabricació de xips, com són Corea del Sud i Taiwan. Aquest últim està sota l'amenaça permanent de la Xina, que reclama la seva sobirania, però en els últims temps estan apareixent els Estats Units per defensar Taiwan, i no per orgull i honor i protegir el més feble, sinó perquè tenen una pedrera de liti que el converteix en un company estratègic necessari per a leconomia del futur.

NECESSITAT DE MINERALS COM EL LITI

Davant d'aquest panorama, en què el liti és un mineral altament anhelat per a la revolució tecnològica i electrònica -de fet, el seu preu ha augmentat pràcticament un 500%-, cal traçar un pla per no tornar a patir el mateix problema que hi ha hagut actualment: la manca de subministrament de gas per part de Rússia, amb la conseqüent crisi energètica que ha provocat.

Els xips acabaran tenint una importància similar, sobretot amb una societat cada cop més hiperconnectada amb ordinadors, telèfons i altres dispositius electrònics que requereixen aquests materials per al seu funcionament.

De fet, ja ho alertava Ursula von der Leyen , la presidenta de la Comissió Europea: "El liti serà molt més importants que el petroli i el gas". Per tant, per no tornar-nos a trobar amb una problemàtica del mateix calat, cal cercar fonts alternatives de subministrament. De moment, Europa s'ha de conformar amb els acords tancats amb Intel, la tecnològica dels Estats Units.

En aquest sentit, Xile i Austràlia són les grans alternatives. El primer té unes reserves de 9.200.000 tones mètriques, mentre que el segon té 5.700.000 tones mètriques, respectivament. El problema és que el cost de producció dels semiconductors de Taiwan són molt més barats que la resta, un inconvenient que, de moment, manté la petita illa al centre d'una guerra comercial entre les potències dels Estats Units i la Xina.