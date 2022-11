Amancio Ortega, un dels homes més rics d'Espanya / @EP

Forbes España ha anunciat una nova edició de la llista de 'Els 100 espanyols més rics' en què Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino i Calvo-Sotelo, Juan Roig i Juan Carlos Escotet tornen a repetir com les cinc grans fortunes del país, sumant un total de 69.300 milions d'euros de patrimoni , el 48,6% del total del rànquing.



Com a novetat dins del 'top 5', el president i màxim accionista d'Abanca, Juan Carlos Escotet , és l'únic dels cinc primers que ha vist augmentat el seu patrimoni en un 18% a causa de la millora del 6,6% del volum de negoci interanual el primer semestre de l'any i després d'augmentar el crèdit a les pimes i autònoms en un 35% més que els nivells previs al Covid, fins a 1.500 milions.



Per part seva, l' accionista majoritari d'Inditex manté el lideratge però obté pitjors resultats que en l'exercici passat (-20,1%), i suma un patrimoni de 53.500 milions d'euros , equivalent a la suma dels 27 espanyols que el segueixen a la llista (53.800 milions d'euros). Darrere seu, se situa la seva filla Sandra Ortega -única dona entre els cinc primers llocs de la llista-, la fortuna de la qual baixa un 14% respecte a l'any passat, situant-se en 5.400 milions d'euros.



Aquests descensos van en línia amb la tendència d'aquest any, ja que la suma de les grans fortunes espanyoles experimenta una caiguda del patrimoni fins a 143.000 milions d'euros, un 7% menys que el 2021, una mitjana de 286.301 euros diaris. Aquest descens ve provocat, entre altres factors, pel conflicte a Ucraïna, la imminent recessió i el seu efecte en les primeres matèries i l'energia, a més de les intervencions del Banc Central Europeu pujant tipus d'interès.

IMPORTANTS ASCENSOS I 19 NOVES INCORPORACIONS



Dins del top 10, destaca l'ascens del president del grup Iberostar, Miguel Fluxá Rosselló , que ha vist duplicada la seva fortuna fins als 2.700 milions d'euros, i puja catorze posicions -de la vint-i-dosena a la vuitena posició- gràcies a l'evolució del Grup.



Amb tot, la pujada més forta de l'any l'han protagonitzat Carmen i Luis Riu Güell , propietaris i principals executius de Riu Hotels & Resorts, que pugen del lloc 91 al 45, després de doblar la fortuna, que ha passat dels 300 milions de euros als 650 milions.



Per la seva banda, l'entrada més estel·lar a la llista la protagonitza Fernando Romero , conseller delegat d'EiDF, que s'ha col·locat directament al lloc 34 per la revaloració de la seva empresa d'energies renovables al mercat de valors.



A Romero se sumen 18 incorporacions més i, en total, sumen una riquesa mitjana de 400 milions d'euros, en comptar entre tots amb un patrimoni de 7.550 milions. A més del responsable d'EiDF, destaquen com a novetats la cunyada d'Amancio Ortega, Primitiva Renedo, juntament amb Dolores i Josefa Ortega, accionistes d'Inditex o els germans Josep, Óscar i Meritxell Vall, propietaris del grup carni Vall Companys.



A més de grans empresaris i accionistes, al rànquing de Forbes també hi ha lloc per al món de la pintura o la música . Així, al vintè lloc hi ha la propietària de la col·lecció de pintura que porta el seu nom, Carmen Thyssen, que suma 1.300 milions d'euros de patrimoni, i al número 40 apareix Julio Iglesias, que aglutina una fortuna de 700 milions d'euros , un 6,6% menys respecte de l'any passat.