Esmorzar organitzat per CEDE / CEDE

Wayne Griffiths , CEO de SEAT i CUPRA, ha participat aquest divendres en un Esmorzar de Treball organitzat per CEDE (Confederació Espanyola de Directius i Executius) en què ha abordat els reptes de transformació a què s'enfronta la indústria de l'automòbil. L'acte ha comptat amb el patrocini d'Agbar i la col·laboració de Deloitte i ha estat presentat per Manuel Gago, vicepresident del Consell Directiu i patró de la Fundació CEDE, i moderat per Miguel López Quesada, director Corporatiu de Comunicació, Màrqueting i Relacions Institucionals de Gestamp i president de DIRCOM.

El CEO de SEAT i CUPRA ha començat la seva intervenció referint-se a la resolució del Projecte Estratègic de Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) adoptada pel Govern per articular les ajudes europees a favor del vehicle elèctric. En aquest sentit, Wayne Griffiths ha destacat la importància del projecte PERTE , tot i que ha indicat que els fons assignats "no són suficients" i que "només s'han adjudicat el 30%", en comparació "amb la importància de la indústria de l'automòbil a Espanya”. Tot i això, Griffiths ha assenyalat que "sóc optimista i estem buscant solucions per desenvolupar el nostre projecte d'electrificació i invertir 10.000 milions d'euros a Espanya".

En la mateixa intervenció, Wayne Griffiths ha remarcat que la indústria de l'automòbil "necessita transformar-se" , per la qual cosa cal "trobar solucions juntament amb l'administració central i els governs autonòmics".

Així mateix, per a la transformació a què s'ha referit, ha posat en context el projecte Future: Fast Forward , liderat pel Grup Volkswagen i SEAT SA, que busca "convertir Espanya en un hub de vehicles elèctrics a Europa ", i que representa "una oportunitat única per a Espanya i Europa per a la fabricació de bateries i de vehicles elèctrics", segons ha assenyalat Griffiths. Future: Fast Forward està format per un total de 62 empreses nacionals, internacionals i líders de diferents sectors, i és l'agrupació empresarial més gran de la història de la indústria de l'automòbil a Espanya.

FERMA APOSTA PER LA MOBILITAT ELÈCTRICA

El CEO de SEAT i CUPRA, Wayne Griffiths, ha posat èmfasi en la ferma aposta que la companyia està fent a favor de la mobilitat elèctrica, recordant que "és el futur". Per això, ha indicat que “ha de deixar de ser un luxe” , apuntant que estan apostant per vehicles elèctrics accessibles a preus assequibles”.

Griffiths també ha recordat que ha proposat al Govern una sèrie de mesures a implementar per planificar el camí cap a l'electrificació, ja que al conjunt del país "estem a la cua d'Europa en nombre i venda de vehicles elèctrics", i és necessari aplicar "mesures concretes".

A l'Esmorzar de Treball organitzat per CEDE, Wayne Griffiths ha subratllat també que CUPRA representa " el futur de l'empresa i que hem d'estar orgullosos de tenir una marca global d'automòbils espanyola" i que el CUPRA Formentor actualment és "un dels cotxes més venuts a Europa".

La digitalització ha tancat l'Esmorzar de Treball organitzat per CEDE, on Griffiths ha destacat la marca SEAT MÓ , que està impulsant la micromobilitat a Europa.