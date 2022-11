Seu d'Endesa / @EP

Endesa va obtenir un benefici net de 1.651 milions d'euros els nou primers mesos de l'any, cosa que representa un increment del 13% respecte al mateix període de l'any passat, impulsat pels extraordinaris de la venda parcial del negoci de mobilitat elèctrica a la seva matriu Enel, va informar la companyia.



Sense aquests extraordinaris per valor net de 182 milions d'euros , el benefici net ordinari de l'elèctrica, que és el que serveix de base per al repartiment del dividend, va créixer un 0,7% al setembre respecte de l'any anterior, fins a 1.469 milions d'euros, en un context de mercat més complex i volàtil que el del primer semestre



El resultat brut d'explotació (Ebitda) de l'energètica es va situar en 3.710 milions d'euros en el període incloent-hi els extraordinaris, amb un increment del 19% respecte al setembre del 2021.



En termes comparables, l' Ebitda va ser de 3.472 milions d'euros, cosa que representa una alça de l'11%, sustentada sobre el bon comportament del negoci de generació.



Aquest increment va ser degut principalment a l'estratègia de gestió del negoci liberalitzat (generació i comercialització) que ha permès superar les circumstàncies adverses de mercat. En concret, es registra una alça del 38% , fins a 2.340 milions d'euros, a l'Ebitda d'aquest negoci liberalitzat.

L'elèctrica va destacar que aquest creixement del marge brut dels negocis liberalitzats li ha permès compensar el descens en el resultat de l'activitat regulada de distribució, que es va veure afectada principalment per l'actualització de la remuneració del període 2017-2019, reliquidacions negatives d'exercicis anteriors i una alça dels costos fixos de 56 milions d'euros. En total, l?Ebitda del negoci de xarxes va caure un 21%, fins a 1.132 milions d'euros.

Amb aquestes xifres els nou primers mesos del 2022, el grup va ratificar el seu objectiu d'un resultat ordinari net per a tot l'exercici de 1.800 milions d'euros.



Endesa va destacar que aquests resultats s'han aconseguit en un context marcat per l'esclat de la guerra a Ucraïna i el repunt de preus de les matèries primeres energètiques, singularment el gas, que ha portat a un cost mitjà de l'electricitat al mercat majorista ibèric de gener a setembre que ha crescut un 137% interanual, fins als 186 euros per megawatt hora (MWh), i l'any és amb els preus més elevats de la història.



El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha destacat que en aquesta difícil conjuntura "el sòlid comportament" del negoci liberalitzat del grup "és una mostra clara de com el model d'empresa verticalment integrada ens permet superar les dificultats".



COMPLENT OBJECTIUS A RENOVABLES



Pel que fa a l'impuls dels seus renovables, l'energètica ha prosseguit amb el desenvolupament de la seva cartera, sumant ja 8.500 megawatts (MW) 'verds' , un 10% més que al tancament del primer semestre de l'any passat, sobre un parc generador total de 16.900 MW a la Península Ibèrica.



La cartera de projectes renovables supera els 80.000 MW. Tota la nova potència neta per al 2022 està operativa o en execució, i el 65% de tota la nova potència renovable prevista al tancament del 2024, quan culmina l'actual pla estratègic, està encarrilada al tancament del setembre, va afegir Endesa.



A més, la companyia, després de guanyar el concurs de transició justa de Pego (Portugal) a la primera meitat de l'any, va aconseguir l'adjudicació provisional de 953 MW dels 1.200 MW del concurs de transició justa d'Andorra (Terol) i ja ha presentat el projecte ampliat per assolir el total d'aquesta potència.

UN GUANY NET DE 1,2 MILIONS DE CLIENTS



Pel que fa a l' evolució comercial , registra un guany net d'1,2 milions de clients de llum domèstics i empresarials al mercat lliure respecte al setembre del 2021, i arriba als 6,8 milions. Amb això, el nombre total de clients creix el 4% fins a 10,6 milions.



Mentrestant, la xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics desplegada per Endesa ja suma 12.000 al tancament del setembre, un 43% més interanual.



La inversió escomesa en els nou primers mesos per l'energètica va pujar a 1.477 milions d'euros, un 20% més, el 73% dels quals es destinen a renovables i xarxa de distribució.



PUJA EL SEU DEUTE NET ALS 11.149 MILIONS



Pel que fa al deute net de la companyia, se situa en els 11.149 milions d'euros al tancament del setembre, cosa que representa una alça de 2.343 milions respecte al tancament del 2021. Aquest increment es deu al volum de les inversions -1.583 milions d'euros, inversions amb criteri de caixa, sense canvis respecte a fa un any-, el pagament de dividends sobre el 2021 (1.532 milions d'euros), compensats parcialment pel flux lliure de caixa de 600 milions d'euros aconseguit en els nou primers mesos de l´any.



La ràtio de palanquejament (deute net respecte a l'Ebitda) se situa en 2,3 vegades, des de les 2,1 vegades al juny del 2021. El cost del deute es manté baix, amb un interès mitjà de l'1,1%, quatre dècimes menys que al tancament del 2021.



Per la seva banda, les xifres de deute brut mostren l'impacte de la volatilitat extrema viscuda el tercer trimestre al mercat internacional del gas, situant-se en 21.000 milions d'euros des de 14.300 milions al final del primer semestre. Les garanties (conegudes com a col·laterals) exigides als mercats organitzats de gas per tancar per endavant els contractes de compra s'han disparat i són la clau d'aquesta alça.



D'altra banda, Endesa celebrarà el proper 17 de novembre una junta extraordinària d'accionistes per aprovar diverses operacions amb la matriu Enel per enfortir la seva posició als mercats internacionals del gas, així com per reforçar la seva posició davant de nous pics de volatilitat extrema.



Respecte d'això, Bogas ha considerat que aquestes mesures operatives i financeres amb caràcter preventiu que es portaran a la junta facilitaran al grup "la flexibilitat necessària en cas que es produeixin a curt termini noves situacions de volatilitat extrema als mercats energètics". "Tot això dins del marc habitual d'execució d'operacions vinculades amb la nostra matriu Enel", va dir.