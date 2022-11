Cartell Automotive Talent Show 2022 / CIAC

Aquest divendres 18 de novembre, a partir de les 11:00h del matí, el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) farà la segona edició de l’Automotive Talent Show al Circuit Barcelona-Catalunya.

Aquest esdeveniment és el punt de trobada entre el talent jove de Catalunya i les empreses del sector de l’automoció en un format presencial que complementa la Plataforma de Talent desenvolupada pel mateix Clúster.

L’esdeveniment té 4 espais diferents:

- Sala CIAC.

- Sala Automotive.

- Sala Adecco

- Espai Paddock

SALA CIAC

Acollirà la benvinguda institucional, les dues taules rodones i l’elevator pitch dels reptes finalistes en les cinc categories dels CIAC Talent Awards (Disruptiva, Background Check, Eco-Friendly, Nova Oportunitat de Negoci i Innovació Tecnològica).

Els debats: “Com em puc introduir en el sector de l’automoció” i “Com es viu el món del Motorsport des de dins” comptaran amb responsables de les empreses DOGA, ADECCO, ZANINI, FICOSA, BERTRANDT i amb les pilots Nerea Martí (W Series), Alba Villegas (Trial) i el mecànic de l’equip LCR Honda MotoGP d’Àlex Màrquez, Sergi Sangrà.

SALA AUTOMOTIVE

Acollirà la zona d’empreses on hi haurà: BERTRANDT, FICOSA, DOGA, BTECH, GEDIA, ZANINI, FEV IBERIA, ELAUSA, DRAXTON, EXCENS SOLUTIONS, CT INGENIEROS, KOSTAL, IDNEO, IMAN CORP., QEV TECH.

SALA ADECCO

Hi haurà diferents tallers dirigits per l’empresa Adecco que ensenyaran com fer un CV en vídeo, consells a l’hora d’afrontar una entrevista de feina, potenciar la productivitat o com tenir un excel·lent perfil a LinkedIn.

ESPAI PADDOCK

Serà l’espai on hi haurà els equips de Motorsport que faran diferents showrooms: BCN eMotorsport, UPC Vilanova - E3 Team, Utron Racing Team, EEBE ePowered RACING, UPC ecoRacing, EUSS Motorsport, e-Tech Racing, Elisava Racing Team (ERT).

També hi haurà foodtrucks i és l’espai on hi haurà la Festa Flaix organitzada pel Grup Flaix amb música, l’entrega dels CIAC Talent Awards, la clausura institucional i diferents sortejos.