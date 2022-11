El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha lamentat la visió "absolutament centralista i radial" en la planificació de les infraestructures per part del Govern.



Ho ha dit aquest dijous en declaracions als periodistes abans de començar el ' VI acte empresarial pel Corredor Mediterrani ' al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).



Aragonès ha dit que caldrà estudiar i analitzar si el Govern ha desviat inversions destinades al Corredor Mediterrani a altres infraestructures, encara que, segons ell, ja es coneix "quina ha estat la tònica i la política d'infraestructures de l'Estat ".

Ha assegurat que el Corredor Mediterrani fins ara era “ un imperatiu econòmic i territorial ”, però que ara també ho és a nivell mediambiental.



"Anem tard, fa molt de temps que hauria d'estar en marxa i cada any que no tenim el Corredor complet és un any que perdem de més competitivitat i un any que perdem en la lluita contra el canvi climàtic", ha afegit.