Foto: @EP

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha signat aquest dijous la compra de 97 trens per a Rodalies que seran construïts per Alstom, Stadler i CAF, en un acte a la base de manteniment integral de trens de Renfe a Sant Andreu (Barcelona).

A la firma hi han participat els presidents d'Alstom, Leopoldo Maestu, i Stadler, Íñigo Parra, i el conseller delegat de CAF, Javier Martínez, i ha comptat amb la presència de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay.

Es tracta de la "major compra de la història" de material rodant ferroviari a Catalunya i, segons Renfe, permetrà importants millores en fiabilitat i puntualitat, i un increment de les places, ja que ofereixen espai per a 900 viatgers, un 20% més que els actuals.

L'acord preveu que Alstom construeixi a la planta de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona) 49 trens de 100 metres , per un import de 3676 milions d'euros.

Per part seva, Stadler produirà 20 trens de 200 metres per valor de 307,7 milions, i CAF fabricarà 28 trens de Mitja Distància per als serveis regionals i una inversió de 183 milions d'euros.

Està previst que Renfe compri quatre trens més durant els primers mesos del 2023 i que dels nous combois, 56 substitueixin material antic i 45 augmentin el parc, i que estiguin en circulació entre 2029 i 2030.

SÁNCHEZ I TÁBOAS



Sánchez ha explicat que la flota actual de Rodalies té una edat mitjana de 20 anys, cosa que "repercuteix en la qualitat del servei" i que els nous trens milloraran la fiabilitat de la xarxa i la puntualitat del servei.

Ha apuntat que els combois estaran adaptats a les necessitats "presents i futures" de Rodalies i que permetran absorbir l'augment de la demanda prevista per als propers anys.

Ha celebrat que part de la inversió es destinarà a la planta d'Alstom a Catalunya , cosa que permet impulsar l'economia.

Táboas ha recordat que dels 3.000 milions previstos en compra de trens, 1.800 es destinaran a la producció a Catalunya, i que asseguren càrrega de treball per als propers “set o vuit anys”.

Ha apuntat que els trens són responsables de prop de l'1% dels errors en fiabilitat de la xarxa de Rodalies i que els nous permetran reduir els errors i assolir el 94% de puntualitat.