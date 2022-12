UGT calcula que perillen 2.000 llocs de treball a Seat si no se li assigna una segona plataforma elèctrica|@EP

UGT denuncia que els plans de producció de cotxes elèctrics que actualment té el grup Volkswagen per a la planta de Seat Martorell (Barcelona) són insuficients per mantenir la feina a la factoria en els propers anys. Actualment, la fàbrica catalana té assignada la plataforma de producció de vehicles elèctrics Small BEV, la mateixa que anirà a la factoria de Landaben (Navarra) i que entrarà en funcionament a partir del 2025. Tot i això, encara no se sap de forma oficial què cotxes faran Martorell ni altres factories del grup, ja que és una ronda de models encara per assignar.

El que sí que tenen clar els sindicats és que aquesta plataforma serà insuficient per assegurar l'ocupació a la fàbrica a futur. Això és una cosa que també sap el grup Volkswagen, el qual s'ha compromès amb els treballadors a estudiar la possibilitat d'adjudicar una segona plataforma de segment gran a la factoria de Martorell , segons un comunicat conjunt de CCOO i UGT .

En el comunicat, els sindicats han assenyalat que no esperen que la companyia alemanya prengui una decisió sobre aquesta segona plataforma de producció fins a finals del 2023 o principis del 2024. Les dues organitzacions sindicals han sol·licitat a Volkswagen que aquests cotxes de la segona plataforma siguin de la marca Cupra, una firma amb més marges de guany que Seat, encara que han demanat per la continuïtat de la marca Seat. Aquesta segona plataforma, en cas que se li adjudiqués a Espanya , arribaria entre el 2026 i el 2027.

Seat ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat, ja que l'assignació d'una segona plataforma és una decisió que cal prendre dins de diversos anys i que primer estan centrats en la implantació de la plataforma Small BEV. "El grup ni tan sols ha decidit quins models es faran a Landaben i Martorell amb la primera plataforma", ha explicat la companyia, que comunicarà la decisió al respecte a principis del 2023. El que sí que se sap és que Martorell ensamblarà compactes i Landaben cotxes SUV.

D'altra banda, el grup alemany ha assegurat ja la continuïtat de planta de Seat Components al Prat de Llobregat (Barcelona) , on hi treballen unes 900 persones. Aquesta factoria ensambla avui dia dos models de caixes de canvi manuals, un element amb què no comptaran els futurs cotxes elèctrics. En substitució, la fàbrica s'encarregarà de fer cinc peces que aniran als vehicles que surtin de la plataforma Small BEV.

Alhora, a causa de la persistència de la crisi de microxips i de components, Seat sol·licitarà una ampliació de l'ERTE a Martorell fins al proper 31 de març