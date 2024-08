L'OPA del BBVA al Sabadell provocaria la pèrdua d'entre 7.600 i 10.500 llocs de treball

CCOO i UGT estimen una pèrdua d'entre 7.684 i 10.567 llocs de treball per l'OPA i posterior fusió entre BBVA i Sabadell, així com el tancament d'entre 589 i 883 oficines a Espanya, amb un impacte "especial" a Catalunya, la Comunitat Valenciana, Astúries i Galícia.

Aquestes xifres han estat avui donades a conèixer pels sindicats en una carta remesa a la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), Cani Fernández, on li traslladen la seva "profunda preocupació" per l'operació que BBVA ha plantejat sobre Banc Sabadell. Aquesta va signada pels secretaris generals d'UGT, Pepe Álvarez, i CCOO, Unai Sordo.

"Aquesta fusió produiria la destrucció d'un gran nombre de llocs de treball en les dues companyies" i també en altres sectors, segons adverteixen a la missiva, davant la possible reducció de la capacitat d'empreses i autònoms per accedir al crèdit.

De fet, també han fet una anàlisi sobre el que implicaria una fusió entre el BBVA i el Sabadell per a l'activitat creditica. Les organitzacions sindicals assenyalen que suposaria una reducció del 8% en la disponibilitat de crèdit, cosa que es traduiria en una disminució de més de 54.000 milions d'euros en préstecs, una reducció que afectaria particularment les pimes, autònoms i les famílies treballadores.

"Les pimes i autònoms, que depenen del crèdit com a 'oxigen' per a les seves operacions, enfrontarien un augment en els costos empresarials a causa de la menor oferta de finançament", afegeixen sobre això.

Així mateix, CCOO i UGT alerten que la fusió augmentaria la concentració bancària a Espanya, situant-se per sobre de la mitjana europea.

Respecte d'això, sostenen que els dos principals bancs, CaixaBank i l'entitat resultant de l'operació entre BBVA i Sabadell, controlarien el 73,7% de les oficines bancàries, “reduint la competència al mercat i afectant negativament els consumidors amb pitjors preus i serveis financers, menor remuneració de dipòsits i un augment de les comissions”.

A això hi afegeixen un possible augment de l'exclusió financera, principalment, de persones grans i dels habitants de les zones rurals.

"CCOO i UGT volen manifestar la seva intranquil·litat per l'impacte laboral d'aquesta fusió que, a més d'una pèrdua més que probable de llocs de treball directes a la banca, i una altra derivada de la contracció de l'accés als productes financers per les nostres empreses i autònoms , també incrementarà la precarietat laboral al sector bancari A més, el tancament d'oficines afectaria empleats de totes les edats, exacerbant la desigualtat en l'accés de serveis bancaris, especialment en regions menys desenvolupades", sostenen les organitzacions.

Davant la "gravetat de la situació", Álvarez i Sordo sol·liciten a la CNMC que es facin els passos "necessaris", incloent la "denegació de la fusió sol·licitada", per mantenir els nivells d'ocupació i es proporcioni informació més detallada i transparent per a mitigar aquests efectes negatius assegurant una competència efectiva al mercat bancari.

300 milions d'estalvis en personal i tancament de 300 oficines

Cal destacar que aquesta mateixa setmana, a la presentació de resultats de BBVA, aquesta entitat va donar més detalls sobre l'operació que ha plantejat. En concret, ha especificat que serien 300 milions d'euros els estalvis en personal que s'aconseguirien tres anys després de la fusió.

Preguntat en roda de premsa sobre el número concret que suposaria l'ajust de plantilles, el conseller delegat de BBVA, Onur Genç, va rebutjar donar una xifra en explicar que es tractarà d'un procés que es debatrà, precisament, amb els sindicats.

A més, ha defensat que com que les dues entitats --tant BBVA com Sabadell-- ja han fet recentment dues reestructuracions que han implicat sortides de personal i tancaments d'oficines, la retallada esperada és menor que en altres processos similars, com va ser la de CaixBank després de integrar Bankia.

D'altra banda, BBVA ha identificat que, producte de l'operació amb Sabadell, hi hauria unes 870 oficines localitzades a menys de 500 metres. D'aquest número, l'entitat planeja tancar-ne actualment unes 300.