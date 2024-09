UGT i CCOO convoquen mobilitzacions contra la patronal: "És una presa de pèl"

Arxiu - El secretari general de CCOO, Unai Sordo (i), i el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez (d). - Diego Radamés - Europa Press - Arxiu

UGT i CCOO es mobilitzaran el proper dia 26 de setembre a totes les capitals de províncies espanyoles davant el bloc de la CEOE i Cepime a les taules de negociació per reduir la jornada de les 40 hores setmanals actuals a les 37,5 hores per al 2025 sense minva salarial.

"L'actitud de CEOE continua sent la de negar que Espanya necessiti una reducció legal del temps de treball. És una presa de cabells al marc del diàleg social", ha assegurat el secretari general de CCOO, Unai Sordo, aquest dimecres durant l'Assemblea Informativa sobre la Reducció del Temps de treball prèvia a les mobilitzacions que els dos sindicats han convocat per al proper 26 de setembre a les capitals de província de tot Espanya.

A la mateixa, Sordo ha destacat que els sindicats han mantingut una actitud "proactiva" des que el gener passat s'iniciessin les negociacions per reduir la jornada juntament amb Govern i CEOE, però que la patronal està "en l'estratègia del bloc", raó per la qual els sindicats es mobilitzaran el proper dia 26.

"Hem mantingut trobades bilaterals (sindicats i patronal) i trilaterals (Govern i agents socials), després d'una bateria de protestes del Govern, l'actitud de CEOE continua sent la de negar que Espanya necessiti una reducció legal temps de treball i que a tota cas es faci a través negociació col·lectiva", ha exposat Sordo.

Aquesta postura ha estat compartida pel secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, qui ha destacat que les organitzacions sindicals han intentat "de manera pacient" convèncer la patronal i el mateix Govern de la necessitat d'iniciar aquest procés de reducció de la jornada, un procés que arriba després de 40 anys des de la darrera reducció del temps legal de treball.

Tots dos líders sindicals han mantingut que la reducció de la jornada suposarà una millora de la productivitat de les empreses i permetrà que les millores tecnològiques beneficiïn els treballadors. "Produir més es fa ara amb menys gent, els avantatges tecnològics han d'arribar als treballadors", ha defensat Álvarez.

De la mateixa manera, Sordo ha assegurat que reduir la jornada permetrà crear més ocupació a mitjà i llarg termini i que beneficiarà els projectes empresarials que no es beneficien explotant els seus treballadors.

UGT i CCOO volen que els partits polítics es posicionin

D'altra banda, Sordo ha destacat que les mobilitzacions que es realitzaran el proper dia 26 de setembre també es faran amb l'objectiu que els partits polítics es posicionin en relació amb la reducció del temps de treball i perquè el Govern es defineixi també, ja que a la negociació "li queden poc capítols".

En aquesta línia, Álvarez ha avisat els partits polítics que posicionar-se en contra de reduir la jornada pot tenir un cost polític, perquè és una mesura que impacta directament a la vida de les persones.

"Aquest tema, les seves senyories que pensin el que vulguin, però que votin pensant que els afectats els hauran de revalidar en un futur", ha avisat.

Per aquest motiu, Sordo ha indicat que els sindicats estan tancant trobades amb diferents formacions polítiques, tret de Vox, per intervenir en la qüestió.

"Jo no correria tant ni donaria per fet que no hi ha vots per a això", ha conclòs.