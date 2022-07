Francisco Trincão, durant un partit amb el Wolverhampton / Europa Press

El Barça ha fet oficial la cessió de Francisco Trincão al Sporting de Portugal fins al 30 de juny de 2023, amb una opció de compra al finalitzar la temporada. Tanmateix, no s'especifica en quina quantitat s'hauria fixat aquesta hipotètica compra.

Trincão va arribar a Can Barça l'estiu de 2020, procedent de l'SC Braga. L'extrem portuguès, que actualment té 22 anys, va disputar 42 partits durant la temporada 2020/21, i va aconseguir fer tres gols i dues assistències. El seu rendiment no va estar a l'alçada dels 31 milions d'euros que la junta directiva, liderada aleshores per Josep Maria Bartomeu, va pagar per ell.

La curs passat va marxar cedir al Wolverhampton, on va disputar 28 partits i va aconseguir fer dos gols i una assistència. Tot i tenir una opció de compra per 25 milions de lliures, els 'Wolves' van preferir no fer-ho i, a canvi, van haver d'abonar 6 milions d'euros al Barça en concepte d'indemnització per no pagar el traspàs definitiu.

Trincão tindrà una nova oportunitat de convèncer un nou club que aposta per ell. Aquest cop s'hi podrà sentir completament a casa, ja que serà un club portuguès, just d'on ell prové.

DIA AGITAT DE "MERCATO" BLAUGRANA

El Barça continua agitant el mercat de fitxatges, tant en les entrades com en les sortides, i precisament aquest dimecres ha estat un dia d'anuncis oficials. Primer ha començat amb el principi d'acord amb el Leeds pel fitxatge de Raphinha, i només uns minuts després ha seguit amb el comunicat oficial de la cessió de Francisco Trincão al Sporting de Portugal.

No es descarta que el pròxim moviment que s'anunciï sigui la continuïtat d'Ousmane Dembélé amb el club blaugrana fins al 30 de juny de 2024.