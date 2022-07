Xavi Hernández tindrà alguns reforços de luxe per a la propera campanya / Europa Press

La Junta Directiva del Barça està treballant al 200% per reforçar la plantilla i donar a Xavi Hernández prou armes per competir a la lliga domèstica ia Europa. La plantilla blaugrana va començar la pretemporada aquest mateix dilluns, ia part dels jugadors que ja formaven part del grup, s'han pogut afegir al llarg de la setmana els dos fitxatges anunciats: Andreas Christenssen i Franck Kessie.

Tot i això, les aspiracions de Joan Laporta, el president del club, i Mateu Alemany, el director de futbol, van molt més enllà d'aquests dos jugadors. Però per continuar fitxant, cal un pas previ: la cessió del 15% restant dels drets televisius. Ja va cedir el 10% el 30 de juny, just el dia en què es tancava l'exercici econòmic de la temporada 2021/22, i pel qual es van aconseguir 207 milions que ajudaven a acabar el curs amb prop de 100 milions de beneficis els comptes. Un cop s'activi aquesta segona "palanca", es podran efectuar els fitxatges que ja estan emparaulats. Quins són aquests? En quin estat estan?

ROBERT LEWANDOWSKI

Robert Lewandowski / Europa Press

Possiblement, el fitxatge que més anhela el club i l'afició blaugrana. Un davanter centre més que contrastat després de set campanyes al Bayern Munic. Aquesta temporada ha marcat 35 gols en 34 partits de la Bundesliga, per això serà el gol que en molts trams li ha faltat al Barça.

El problema és que l'equip bavarès no està per la feina de vendre al seu '9', que encara té una temporada més de contracte. El Barça ha presentat diverses ofertes, sent l'última de 40 milions d'euros fixos més 10 més en concepte de variables. El Bayern no baixa del ruc i només acceptarà 50 milions fixos en un sol pagament, una quantitat desorbitada si tenim en compte que el seu contracte finalitza el 30 de juny del 2023 i que té 33 anys.

RAPHINHA

Catalunya press raphinha

L'extrem brasiler procedent del Leeds és un altre dels possibles fitxatges del Barça. Després de la finalització del contracte d'Ousmane Dembélé, Xavi s'ha quedat sense extrems purs i necessiten una figura així. L'objectiu està marcat a Raphinha, i sembla que l'acord és més que proper.

El Barça ha presentat una oferta per 55 milions d'euros més variables i sembla que la seva oficialitat és relativament a prop. Val a dir, però, que la possibilitat que Dembélé acabi signant un nou contracte amb el club blaugrana és una cosa que no està ni de lluny descartada a hores d'ara.

CESSAR AZPILIQUETA

César Azpilicueta / Europa Press

Xavi Hernández també vol reforçar la zona de la defensa i per això s'ha fixat en el capità del Chelsea, César Azpilicueta. L'internacional espanyol de 32 anys vol recalar també a les files blaugranes, i ja té un acord amb el Barça des de fa mesos. Tot i això, en el seu contracte existia una clàusula que s'ampliava de manera automàtica un any si jugava un cert nombre de partits, però tenia un acord amb l'anterior directiva que acceptarien una sortida del capità de forma pactada si així ho demanava.

L'operació es va encallar a causa del canvi de directiva del Chelsea, però els últims dies s'ha donat una empenta a l'acord i sembla que es pot anunciar en breus.

MARCS ALONSO

Marcos Alonso / Europa Press

Un altre dels possibles fitxatges del Barça és Marcos Alonso, un altre dels defensors del Chelsea, amb 31 anys, és a punt de recalar al club blaugrana. Al club londinenc juga com a lateral esquerre, per la qual cosa servirà per donar competència a Jordi Alba, un jugador a qui pràcticament ningú li ha fet ombra des de fa gairebé una dècada.

El preu segurament pot arribar a pack amb el de César Azpilicueta. Les últimes informacions apuntaven que el Chelsea demanava 20 milions pels dos defensors, però el club londinenc estaria interessat a Frenkie De Jong, per la qual cosa seria possible que els dos jugadors s'utilitzessin per rebaixar el preu de traspàs del centrecampista holandès.

Aquests quatre jugadors seran amb força probabilitats els nous jugadors del Barça si s'arriba a un acord per cedir el 15% dels drets televisius. Hi ha altres desitjos, com el central Koundé del Sevilla o el centrecampista Bernardo Silva del Manchester City, en cas que Frenkie De Jong marxés. S'haurà d'esperar per veure com evolucionen els propers dies.