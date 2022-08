Gerard Piqué, disposat a jugar gratis / @EP

Tot i els grans fitxatges que està realitzant el Barça en aquest mercat d'estiu, gràcies sobre tot a l'activació de les famoses "palanques", la realitat és que la junta directiva blaugrana segueix trobant-se amb un topall que està complicant-ho tot: les inscripcions a LaLiga.

El Barça, a hores d'ara, encara no ha inscrit tots els fitxatges que ha realitzat, per la qual cosa, Christensen, Kessie, Lewandowski, Koundé i Raphinha (a més de Dembélé i Sergi Roberto per les seves renovacions) encara no podrien jugar i estrenar-se aquest dissabte contra el Rayo Vallecano.

L'any passat, quan el Barça no arribava a registrar Memphis Depay i Èric Garcia abans de començar el campionat nacional, Gerard Piqué va abaixar-se "significativament" el sou i finalment els dos nous jugadors van poder ser inscrits a LaLiga. Doncs bé, sembla que un any després la història es torna a repetir el central català podria tornar a actuar com a salvador del club.

Piqué va reunir-se amb el president de l'entitat, Joan Laporta, en un sopar la setmana passada per parlar del seu contracte, el qual, recordem, està sota sospita per la renovació que va signar a les acaballes del mandat de Josep Maria Bartomeu. El club considera que aquesta renovació, juntament amb la de Marc-André Ter Stegen, Frenkie De Jong i Clemént Lenglet, té indicis de "criminalitat" i reclama als jugadors que es torni a les condicions prèvies per un presumpte delicte d'administració deslleial.

Bartomeu va fer signar una renovació on els primers anys s'estalviava 30 milions d'euros en sous gràcies a l'adequació temporal dels contractes, però a partir d'aquesta temporada, les fitxes es disparaven fins al punt de passar a cobrar el doble en el cas del jugador holandès De Jong (de 9 passarà a cobrar 19 milions bruts aquesta temporada). En total, amb aquestes renovacions el Barça comprometia 311 milions d'euros entre els quatre jugadores en les properes temporades. Una "jugada mestre", vaja.

Piqué va ser l'únic dels quatre que va mantenir les condicions en el seu contracte i no va augmentar els seus emoluments en les futures temporades. Alguns podrien dir que va ser un acte d'amor cap al club, o bé un moviment intel·ligent de cara a la possibilitat de convertir-se en el president del Barça en un futur no excessivament llunyà. Diguin-li com vulguin, però la qüestió és que va ser l'únic dels quatre que no es va aprofitar de la situació i que, a més, s'ha ofert totalment a ajudar novament al club reduint-se el sou.

Bé, no només reduint-se'l, sinó que va arribar a oferir-li a Laporta la possibilitat de jugar de forma gratuïta en els dos anys que li resten de contracte, segons ha explicat el diari AS. L'actual president va declinar l'oferta, però el que sí que farà serà renegociar el contracte fins a 2024 amb un sou adient al seu nou estatus -amb l'arribada de Christensen i Koundé, i el bon paper d'Araujo i Èric Garcia, Piqué passaria a ser el cinquè central-.

En els pròxims dies hi haurà fumata blanca, previsiblement, i quant més aviat millor pel bé de la tranquil·litat del club.