Lewandowski, al trofeu Joan Gamper / @EP

Els amants del futbol –i més concretament del Barça– estan de celebració aquest dissabte perquè per fi torna la LaLiga Santander. El primer escull de l'equip entrenat per Xavi Hernández serà el Rayo Vallecano, que visitarà el Camp Nou aquest dissabte a partir de les 21.00 hores (DAZN LaLiga).

Si precisament hi ha un equip que ha aixecat expectació aquest estiu, aquest sens dubte ha estat l'equip blaugrana. Els nombrosos fitxatges que ha realitzat el Barça, liderat per Joan Laporta, prometen tirar-li foc a una plantilla amb molta fam de títols i amb ganes de fer un salt qualitatiu respecte a les anteriors campanyes.

Fins a aquest divendres, el Barça va sofrir per a poder tenir a aquests jugadors inscrits. Per a aconseguir-ho, va haver d'activar la quarta palanca, és a dir, la venda del 24,5% de Barça Studios, que li reportava 100 milions d'euros a les arques culers. Això va permetre que Lewandowski, Raphinha, Kessie i Christensen -a més dels renovats Sergi Roberto i Dembélé- fossin inscrits aquest divendres a la nit. L'únic que queda és Koundé, que haurà d'esperar com a mínim a la pròxima jornada per a poder disputar un partit oficial amb el Barça, encara que es continuarà necessitant algun altre moviment de caràcter econòmic per a aconseguir-ho.

El tècnic egarense, per part seva, ja es mostrava confiat en aquest aspecte en la roda de premsa prèvia. "No estic gens preocupat per les inscripcions perquè es faran totes per a aquest dissabte", concretava Xavi, i pràcticament l'han aconseguit: 6/7.

MÉS EXPECTACIÓ QUE MAI

Els nous fitxatges han despertat l'afició d'una llarga letargia que havia sumit els amants del club en un estat depressiu. Els reiterats problemes arran de la presidència de Josep Maria Bartomeu , la marxa de Leo Messi , la manca de qualitat als fitxatges de les últimes temporades... Van provocar que l'assistència a l'estadi disminuís, provocant que la mitjana del curs passat al Camp Nou fora de 53.931 (d'un camp que té capacitat per a gairebé 100.000 espectadors).

Aquest cop d'il·lusió ha despertat, sens dubte, els aficionats. De fet, segons explicava Víctor Navarro, periodista de la COPE, aquest dissabte hi haurà "rècord absolut" d'entrades venudes al primer partit de Lliga al Camp Nou. Fins ara, s'han venut més de 40.000 entrades, fet que suposa una recaptació de gairebé 3 milions d'euros.

Tothom vol veure com Lewandowski s'estrena com a golejador blaugrana de manera oficial, com Pedri treu de la màniga alguna genialitat, o com Raphinha dribla per la banda per posar una assistència. La il·lusió s'ha tornat a instaurar a Can Barça.