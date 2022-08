Jordi Alba, el lateral esquerre del Barça / @EP

El Barça segueix immers en els seus problemes financers, tot i les palanques que ha activat durant aquest estiu. Gran part d'aquesta problemàtica ve per la despesa que provoca els sous elevadíssims que tenen alguns dels jugadors blaugranes, que no permeten inscriure encara a Jules Koundé.

Gerard Romero, el periodista de referència del Barça i que dirigeix el canal de Twitch Jijantes FC, va desvetllar en el seu últim programa els sous d'alguns dels jugadors del club.

Alguns dels més alarmants són el de Frenkie De Jong, el de Jordi Alba o el de Pierre-Emerick Aubameyang. L'holandès, a partir d'aquesta temporada, cobrarà 14 milions nets d'euros, una quantitat completament desorbitada i fora de l'escala salarial que està intentant implementar Joan Laporta, el president del Barça. No és estrany, llavors, que el club blaugrana hagi intentat traspassar-lo, sent el Manchester United i el Chelsea els principals pretendents, però el migcampista ha resistit i, per ara, es quedarà a Can Barça.

També és preocupant el de Jordi Alba: 12 milions d'euros nets a l'any per temporada. Aquesta elevada xifra, sumada al fet que la seva relació amb els aficionats no és la millor, ha provocat que el Barça hagi hagut d'esborrar una publicació de Twitter on hi apareix el lateral, per la quantitat d'insults que ha rebut.

En el cas de Jordi Alba i Frenkie de Jong, la junta directiva liderada per Laporta està intentant que es rebaixin els seus sous fins als 9 milions d'euros nets per tal d'ajustar-los a la nova escala salarial i així poder inscriure tots els jugadors que encara volen fitxar.

En el cas d'Aubameyang, el club el va fitxar el passat hivern i la primera temporada va percebre una quantitat molt petita per tal de poder ser inscrit. Tanmateix, van acordar que la següent temporada -aquesta 2022/23- el seus emoluments creixerien de forma exponencial: fins als 9,5 milions d'euros nets. Cal dir, però, que el més probable és que el davanter gabonès acabi marxant al Chelsea abans que acabi aquest mercat estiuenc.

Pierre-Emerick Aubameyang, el davanter gabonès del Barça / @EP

Els altres sous que va desvetllar Gerard Romero van ser els de Memphis Depay, Sergiño Dest i Samuel Umtiti. En el cas del davanter holandès, el seu sou és de 4,8 milions d'euros nets, però el Barça està tancant el seu traspàs amb la Juventus -sigui amb una quantitat simbòlica o amb la carta de llibertat-.

Dest rep de forma anual 3,9 milions d'euros nets, i també és un dels jugadors que està en la rampa de sortida, ja que no és del gust de Xavi Hernández. És més, en la roda de premsa prèvia al partit contra la Reial Societat, el tècnic egarenc ha comentat que han parlat amb el lateral americà i que "ja sap quina és la seva situació aquí".

Per últim, Umtiti cobra 2,7 milions d'euros nets. El seu sou és especialment greu si es té en compte que és un jugador que, per culpa dels seus problemes físics, fa quasi 4 temporades que pràcticament no juga. No obstant, gràcies a la renovació que va acordar amb Joan Laporta, va allargar el seu contracte fins al 2026 per reduir els seus emoluments i així ajustar-los més, fins als prop de 3 milions d'euros anuals.

Per tant, el Barça necessita seguir treballant per disminuir la massa salarial, pel bé de l'economia i la salud del club.