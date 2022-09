Cap d'aquestes jugadores estarà present a la Selecció / @EP

Jorge Vilda, el seleccionador de l'absoluta femenina de futbol, ha donat la llista de jugadores per enfrontar-se a Suècia i els Estats Units els dies 7 i 11 d'octubre . El desig de les 15 jugadores que van demanar no ser seleccionades s'ha complert... i cap vestirà la samarreta de la Selecció a la propera aturada internacional.

MÉS INFORMACIÓ 15 futbolistes renuncien a la Selecció espanyola per forçar la dimissió de Jorge Vilda

Així ha quedat la llista de convocades:

PORTERES

- Missa Rodríguez (Reial Madrid)

- Sun Quiñones (Athletic Club)

- Enith Salon (València)

DEFENSA

- Sheila García (Atlètic de Madrid)

- Oihane Hernández (Athletic Club)

- Ivana Andrés (Reial Madrid)

- Ana Tejada (Real Societat)

- Rocío Gálvez (Reial Madrid)

- María Méndez (Levante)

- Olga Carmona (Reial Madrid)

- Nuria Rábano (Barcelona)

CENTROCAMPISTES

- Tere Abelleira (Reial Madrid)

- Anna Torrodà (València)

- Maitane López (Atlètic de Madrid)

- Maite Oroz (Reial Madrid)

- Irene Guerrero (Atlètic de Madrid)

- Claudia Zornoza (Reial Madrid)

DAVANTERES

- Marta Cardona (Atlètic de Madrid)

- Ane Azkona (Athletic Club)

- Esther González (Reial Madrid)

- Alba Redondo (Levante)

- Athenea del Castell (Reial Madrid)

- Salma Paralluelo (Barcelona)

Més enllà de les 15 absències, no hi seran Irene Paredes , que va ser assenyalada com el cap de l'inici del problema i, malgrat que aquesta vegada es va voler desmarcar del missatge, seguia reticent a tornar a les ordres de Vilda. Jenni Hermoso tampoc no hi serà després d'escriure una carta oberta en què afirmava secundar el missatge, però no les formes.

Tampoc hi haurà Salma Paralluelo , ja que el club blaugrana ha informat aquest divendres que la jugadora pateix unes molèsties a la cuixa dreta.