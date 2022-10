Neymar als afores de l'Audiència de Barcelona / @EP

L'Audiència de Barcelona ha acceptat la sol·licitud de l'advocada de Neymar Jr. , María Massó , perquè el jugador pogués absentar-se al judici que ha arrencat aquest dilluns pel fitxatge del futbolista pel Barcelona. Els delictes dels quals se'ls acusen a ell, als seus pares, als expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, i a l'expresident del Santos Odilio Rodriguez, són de corrupció entre particulars i presumpta estafa.



Massó ha volgut recordar que aquest diumenge, fa menys de 12 hores, el futbolista imputat estava jugant un partit amb el seu club, el París Saint-Germain , i ha hagut de viatjar de matinada cap a Barcelona per poder assistir al judici del seu fitxatge. "És notori que el senyor Da Silva Santos Júnior estava marcant un gol i jo ja era al llit", comentava en to jocós el president de la Secció 6 de l'Audiència de Barcelona, José Manuel del Olmo.

El president del tribunal va accedir a la sol·licitud sempre que les parts oposades no s'hi oposessin, acte que no va passar, per la qual cosa Neymar Jr. i la seva mare, Nadine Gonçalves, han pogut abandonar la sala. De moment, no està clar quin dia declararà el futbolista, tot i que tot apunta a què serà el divendres 28 d'octubre, malgrat la sol·licitud que havien realitzat per declarar aquest dilluns o dimarts.