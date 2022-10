Neymar a la sala del judici / @EP

Neymar Jr. declararà finalment aquest dimarts al judici que s'està celebrant a l'Audiència de Barcelona pel seu fitxatge pel Barça el 2013. El futbolista brasiler s'enfronta a una petició de condemna de cinc anys de presó per presumpta estafa i corrupció entre particulars .

La declaració de Neymar estava prevista per divendres que ve, però la seva advocada María Massó ha sol·licitat avançar la data.“Neymar té compromisos futbolístics i entrenaments. Demà no té entrenament. La intenció és que acceptin la declaració del jugador com més aviat millor ”, comentava la seva advocada.

El tribunal de la Secció 6 ha acceptat la sol·licitud de María Massó , per la qual cosa la segona jornada del judici arrencarà amb l'interrogatori el futbolista del París Saint-Germain.

La segona petició de la defensa del futbolista també ha demanat renunciar al seu dret a l'última paraula per evitar que Neymar Jr. hagi de tornar a Barcelona al final del judici, determinat al principi per al 31 d'octubre, encara que el magistrat ha expressat els seus dubtes de poder mantenir el calendari fixat atès el retard que ja ha acumulat a la primera jornada de judici.

Després del descans del migdia, el jutge ha rebutjat la petició de Neymar, perquè "és un dret que s'exerceix en un moment determinat, que ha d'arribar amb desenvolupament propi del judici oral", després del tràmit d'informes finals. Tot i això, en tractar-se d'un jugador de futbol que juga en un país estranger, ha permès que comparegui per videoconferència per anunciar que renuncia a aquest dret.