Andoni Zubizarreta, amb Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu / FCBarcelona

La tarda de la primera jornada del judici pel fitxatge de Neymar Jr. ha constat amb la presència d' Andoni Zubizarreta , que va ser director esportiu del FC Barcelona entre el 2010 i el 2015. L'antic porter del Barça obstentava aquest càrrec mentre es realitzava el fitxatge del futbolista brasiler.

L'interrogatori ha estat centrat majoritàriament en el procés de contractació i els motius que van portar a avançar el fitxatge de Neymar , proposat en un primer moment a partir del 2014, quan acabava la seva relació contractual amb el Santos FC i podria arribar lliure, però que es va acabar materialitzant al mercat de fitxatges d'estiu del 2013 per assegurar-se que cap altre club no es fes amb els seus serveis esportius.

El Barça ja li va clavar l'ull a Neymar Jr. el 2011 , mesos abans que el Santos s'enfrontés al Barça al Mundial de Clubs del desembre d'aquell mateix any . Entre el 2011 i el 2013, Zubizarreta ha confirmat que no els constava que hi haguessin ofertes en ferm d'altres clubs pel brasiler, però malgrat això, van decidir avançar la seva compra.

Zubizarreta ha explicat que el fitxatge de Neymar es va haver d'avançar perquè David Villa, davanter blaugrana entre els anys 2010 i 2013, va patir una greu lesió al mundial de clubs del 2011, quan es va trencar la tíbia, i posteriorment, va sol·licitar a l'entitat vaig culer la possibilitat de marxar a un altre club. A més, l'antic director esportiu es va reunir el febrer del 2013 amb Tito Vilanova , entrenador del Barça en aquell moment, i van arribar a la conclusió que necessitaven un jugador com ell per qüestions tècniques del joc.

OPCIÓ DE COMPRA PRIORITÀRIA SOBRE 3 JUGADORS

Paral·lelament al fitxatge de Neymar , Zubizarreta també ha explicat que Andre Cury , l'scouter que s'encarregava de pentinar el mercat brasiler, va recomanar tres jugadors del Santos -Gabriel, Giva i Víctor Andrade - pels quals el Barça es va adjudicar una opció de compra prioritària de forma "paral·lela" al traspàs de Neymar Jr. El preu total d'aquesta operació va assolir els 7,9 milions d'euros.

Tot i que se'ls va fer un seguiment, finalment no es va arribar a fitxar ningú. "Era un element que no era dins del contracte de Neymar, però s'entenia que en paral·lel podia ser una opció interessant", ha explicat l'exdirector esportiu blaugrana.