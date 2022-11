Inauguració del Mundial de Qatar / Twitter @fifaworldcup_ca

La inauguració del Mundial de Qatar va ser un èxit en què van aparèixer mascotes d'altres anys -com Naranjito del 1982-, himnes de mundials anteriors i elements dels països que disputaran aquest torneig. Entremig de tot l'art i tota la cerimònia, un periodista va tenir un lapsus important i va confondre un home sense cames amb un mico.

Va passar al programa 'Temps de Joc' de la COPE. Un dels periodistes pregunta "Com interpretaries això que estem veient ara mateix a l'estadi?", a la qual cosa el seu company respon que no sap "si això és un mico. Tu estàs veient el mateix que jo? És un mico , no?", li pregunta per assegurar-se. "És una persona, encara que et sembli mentida", contesten al periodista que ha comès l'error, i li reafirmen que és "un senyor sense cames".

Finalment, acaba demanant perdó per la confusió.