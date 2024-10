PSC-Units paga el sou a dos assessors dels Comuns al Parlament

Foto: EuropaPress

El grup del PSC-Units al Parlament paga el sou a dos assessors al grup dels Comuns amb els fons que la Cambra li dóna per contractar càrrecs de confiança, tal com van acordar les dues formacions en el marc de la negociació per a la Mesa del Parlament.

Segons ha avançat l''Ara' i han confirmat a Europa Press fonts dels dos grups, els dos assessors del grup de Jéssica Albiach figuren a la plantilla del PSC però treballen per als Comuns.

Les dues formacions ho van acordar tot i que finalment el pacte d'esquerres que donés la presidència de la Mesa a ERC no fructifiqués i Josep Rull (Junts) fos elegit president de la Cambra amb majoria independentista.

Els dos assessors dels Comuns que figuren com a plantilla del PSC són Cristina Bigordà, membre del Consell Nacional de Catalunya En Comú, i de Joan Calderón, exregidor dels Comuns a Sant Cugat (Barcelona), segons recull el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Fonts dels Comuns han explicat a Europa Press que els sous dels dos assessors surten dels mòduls amb què compta el PSC per a càrrecs, i que és similar al que passa al Congrés quan es constitueixen els grups parlamentaris i es negocia la Taula.