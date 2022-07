Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del Govern | Jesús Hellín @Ep

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha lluït múscul a l'arrencada de ' Sumar ', la plataforma que impulsa per reconfigurar a l'esquerra alternativa al PSOE , amb l'assistència de més de 5.000 persones, un nodrit amb representants de col·lectius socials, personalitats de la cultura i ONGs , i una àmplia presència de representants polítics però sense els líders dels partits.

A l'enclavament icònic del centre cultural Matadero de Madrid , l'arrencada d'aquesta nova plataforma ha esperonat el seu principal objectiu de cara a aquesta singladura: mobilitzar les bases progressistes i teixir noves aliances per eixamplar l'espai actual d' Unidas Podemos.

La convocatòria ha despertat expectació i als voltants ja hi havia una llarga cua per accedir al llançament de ' Sumar ', que suposa el tret de sortida al procés d'escolta, una fase de consulta amb experts i representants de la ciutadania per definir-ne el procés i que el portarà a emprendre una gira per tot Espanya que durarà sis mesos. Un cop finalitzat aquest període, prendrà una decisió sobre si serà candidata, que serà col·lectiva i en tot cas des d'un procés de primària.

D'aquesta manera, l'assistència ha desbordat les previsions inicials fixades en un aforament de 1.500 cadires i els partidaris de Díaz s'han repartit fins a copar la plaça central d' Escorxador . Segons els organitzadors, la presència ha superat més de 5.000 persones.

Per exemple, s'han desplaçat al centre cultural Escorxador de Madrid per brindar-li el suport el pianista James Rhodes, la filòsofa Elisabeth Duval, el presentador Quique Peinado i la poeta Elvira Sastre.

També s'esperava el concurs de l'actor Lluís Tosar i Antonio de la Torre, han explicat des de l'organització, però no hi han pogut assistir atès que el primer ha contret Covid i el segon ha excusat la seva presència per motius personals. Al llarg de la jornada també recolzo des de les xarxes socials dels intèrprets Tristán Ulloa i Itziar Castro.

Tot i això, l'organització ha projectat un vídeo amb missatges de suport a Díaz del mateix De la Torre juntament amb els escriptors, Manuel Rivas i Bernardo Atxaga , del cantant Kiko Veneno , de l'actriu María Márquez, i de l'activista digital Carla Galeote.

Els dos principals sindicats, CCOO i UGT , també han estat presents i als quals Díaz ha exalçat la seva funció, en destacar en diverses ocasions que són claus per "eixamplar la democràcia, però sense la presència dels seus secretaris generals Unai Sordo i Pepe Álvarez ". Per exemple, ha assistit a l'arrencada de ' Sumar ' la vicesecretària general d'UGT, Cristina Antoñanza.

Durant l'esdeveniment han pres la paraula diversos representants de col·lectius socials i sectorials, del sindicalisme i de defensors de l'educació i la sanitat pública. Així, desgranaran les seves propostes i posicions la jurista i activista ecològica Irene Rubiera , l'emprenedora digital Valeria Castro, el sindicalista i 'rider Fernando García, el representant de les mobilitzacions a Amazon Miguel Ángel Castellano, la professora de la Universitat de Màlaga i membre del Fòrum de Sevilla i de Xarxes per una nova política educativa, Carmen Rodríguez, l'advocada i defensora dels drets de les dones migrants, Carolina Elías, i la psiquiatre en un centre de salut mental del sud de Madrid, Belén González

MONEDERO, TRUCADERS I ÀMPLIA REPRESENTACIÓ POLÍTICA

En el pla polític no hi ha participat cap líder dels partits, com s'havia demandat des de l'equip de Díaz per reforçar la filosofia de donar protagonisme a la societat civil, però les formacions sí que han respost a aquesta crida amb diversos càrrecs intermedis.

Per exemple, a Podem el perfil ha estat baix i la seva delegació la componen els integrants de l' Executiva nacional Maria Teresa Pérez, Pau Vivas i Alex Zapico . Tot i això, una figura il·lustre associada a la formació sí que ha desfilat per Matadero : el politòleg i cofundador del partit Juan Carlos Monedero, a més de l' eurodiputada Eugenia Rodríguez Palop.

Del grup parlamentari d' Unidas Podemos han assistit diputats com Txema Guijarro (Podemos) i el representant de Galícia en Comú i líder de la formació estada en aquesta comunitat, Antón Gómez-Reino; ambdós propers a Díaz , al costat d'altres parlamentaris com Roberto Uriarte.

En el cas d' IU , la direcció federal ha estat representada pel portaveu, Sira Rego, el secretari d'Estat i responsable de Justícia de la formació i líder del PCE, Enrique Santiago, i la consellera de Transparència del Govern valencià, Rosa Pérez, juntament amb càrrecs de rang autonòmic. Una altra presència singular ha estat l?exlíder d?IU Gaspar Llamazares.

Els comuns, molt vinculats a la iniciativa de Díaz , han acudit l'eurodiputat Ernest Urtasun, els diputats al Congrés Joan Mena, Aina Vidal Mar García, amb el parlamentari autonòmic David Cid.

Del costat de Más País s'ha desplaçat la diputada andalusa Esperanza Gómez, per representar la formació d' Íñigo Errejón i que ha compartit amb la vicepresidenta actes de campanya electoral de la coalició ' Per Andalusia ', a més dels regidors Más Madrid Jorge García Castaño i Félix Lopez i el diputat autonòmic Eduardo Gutiérrez. En el pla madrileny també hi ha assistit l'exregidor al Consistori madrileny Guillermo Zapata.

Alhora, Compromís ha optat per una representació tripartida amb Isaura Navarro (Iniciativa) Marian Campello (Mes) i Paula Espinosa (Verdes-Equo) i des de Galícia han acudit per recolzar Díaz el portaveu de Marea de Vigo i la regidora a Santiago de Compostel·la (de Compostel·la Aberta, encara que a títol individual), Marta Lois, que és un dels principals suports de la ministra de Treball a l'organització de ' Sumar '.

CARTELL CRÍTIC CONTRA DÍAZ ALS VOLTANTS DE L'ACTE

Tot i això, als voltants el moviment Front Obrer ha col·locat un cartell en una marquesina de la rotonda de Legazpi crític amb la vicepresidenta davant la presentació de ' Sumar ', amb el lema 'Nova estafa patrocinada per Yolanda Díaz i la patronal. Sumar per trair' imprès sobre una imatge de la pròpia titular de Treball .