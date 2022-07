Laura Borràs, la presidenta del Parlament / Europa Press

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dit en roda de premsa, acompanyada pel secretari general del partit, Jordi Turull, que no dimitirà després que la Fiscalia Superior de Catalunya hagi demanat condemnar Borràs a sis anys de presó i 21 d'inhabilitació per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Sóc innocent del que se m'acusa. No he comès cap delicte i penso continuar lluitant fins a l'extenuació per demostrar la meva innocència", ha subratllat.

A més, ha afegit que davant la seva inhabilitació: "Estem davant d'una decisió política del Parlament tal com jo ho interpreto l'article 25.4 del Reglament del Parlament de Catalunya".

LA FISCALIA LI DEMANA 6 ANYS DE PRESÓ I 21 D'INHABILITACIÓ

La Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat condemnar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a 6 anys de presó i a 21 d'inhabilitació a més d'imposar-li una multa de 144.000 euros per presumptament fraccionar 18 contractes per encarregar aquests projectes a un amic sense necessitat de licitar quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) .

L'escrit d'acusació atribueix a Borràs els presumptes delictes continuats de prevaricació i falsedat documental, però en canvi descarta el frau i la malversació continuada pels quals sí que la va processar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Les fiscals també acusen l'amic de Borràs, Isaïes H., que suposadament es va afavorir dels contractes, i Andreu P., que presumptament el va ajudar a preparar els pressupostos i les factures que presentava la ILC.

Per a Borràs és especialment difícil assumir els anys d'“inhabilitació atès que sóc professora universitària i significaria no poder exercir si sóc condemnada”.

L'ARTICLE 25.4 DEL PARLAMENT OBLIGARIA A LA SUSPENSIÓ IMMEDIATA DE LAURA BORRÀS

L'article 25.4 de la cambra indica que la Mesa del Parlament de Catalunya ha d'”acordar la suspensió dels drets i deures dels parlamentaris de forma immediata” quan es decreti obertura de judici oral –cosa que pot fer el TSJC després de la posició de la cambra Fiscalia– i en cas els delictes associats a la corrupció com la "malversació administrativa" que ha mantingut aquest dijous la Fiscalia i que el continuen imputant a Laura Borràs.

Un article de plena vigència malgrat que la mateixa dirigent de JxCat va maniobrar fa uns mesos per modificar aquest punt i va topar amb el rebuig de tots els partits, fins i tot d'ERC i la CUP. "El reglament diu el que diu, i jo dic el que dic", avisa Borràs, repetint que no ha comès "cap delicte".

La presidenta del Parlament és a un pas de seure a la banqueta acusada de presumptes delictes de corrupció.

Cal recordar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'ha processada per segona vegada per presumpte frau en atorgar contractes a dit per beneficiar un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre el març del 2013 i el febrer del 2017, abans del seu salt a la primera línia política.

LA LEGISLACIÓ PENAL RELACIONA 10 DELICTES AMB EL DELICTE DE CORRUPCIÓ

Tot i que el delicte de corrupció no existeix com a tal, aquest comprèn 10 delictes específics: prevaricació urbanística (articles 320 i 322 del Codi Penal), prevaricació administrativa (articles 404, 405 i 408), infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets (articles 413, 414, 415, 416, 417 i 418), suborn (articles 419, 420, 421 i 422), tràfic d'influències (articles 428, 429 i 430), malversació (articles 43 43 43 fraus i exaccions il·legals (articles 436, 437 i 438), negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció (articles 439, 441, 442 i 443) i corrupció a les transaccions comercials internacionals (article 28 3r i 4t).

Són aquests delictes els que es recullen al repositori de dades sobre procediments per corrupció que se segueixen als diferents jutjats d'instrucció espanyols, i que alimenta el Consell General del Poder Judicial des de principis de 2017.

En una entrevista a Onda Cero, el president Pere Aragonés ha afirmat aquesta mateixa setmana que "independentment de si és cert que van passar aquests fets o no - en el cas Laura Borràs-, la qüestió és que els delictes que formen part d'aquesta instrucció són els que són".

Aragonés feia així referència als presumptes delictes de prevaricació, frau, falsedat documental i malversació continuada pels quals ha estat processada la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

En aquest sentit ha afegit que si Borràs fora d'ERC "es posaria a la institució per endavant, s'apartaria, defensaria la seva innocència i, si finalment resol favorablement la persona, se li restaurarien les responsabilitats que hi havia"; i ha subratllat que és una decisió que correspon a ella i a Junts, partit del qual és presidenta.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va recordar a continuació en un tweet la directiva europea 2016/343 sobre la presumpció d'innocència "a amics, coneguts i saludats".

"A part, cap independentista pot al·legar ignorància sobre com les gasta l'Estat espanyol", ha destacat Borràs en un tuit en referència a la previsió que se li obri judici oral per presumpte frau quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Va fer aquestes declaracions públiques en aquesta xarxa social davant del debat entre grups parlamentaris sobre l'aplicació del Reglament del Parlament, que preveu suspendre un diputat en cas que se li obri judici oral per delictes vinculats a la corrupció, cosa que Borràs considera que vulnera la presumpció d'innocència.