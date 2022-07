Insta el Govern a concretar a l'octubre l'execució del Pressupost del 2022 per negociar el del 2023 | @ep

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat a ERC que "acabi d'empènyer" per suspendre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, si ella no se'n va en el moment en què se li obri judici oral per presumpte frau en 18 contractes menors quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) , i ha defensat que se li apliqui l'article 25.4 del reglament del Parlament .

"Seria important que els socis de Govern , i aquells que van fer possible que la presidenta del Parlament sigui presidenta del Parlament , haurien de ser transparents i dir quin article s'ha d'aplicar", ha reclamat Albiach en una entrevista d' Europa Press . rebutjat que se li apliqui el 25.1.

En concret, el 25.4 preveu la suspensió dels drets i deures dels parlamentaris en cas que se'ls obri judici oral per delictes vinculats a la corrupció a través d'un acord de la Mesa; mentre que el 25.1 parla de suspensió en cas d'una interlocutòria de processament ferma o obertura de judici oral si així s'acorda per majoria absoluta al ple.

Els republicans han reclamat diverses vegades que Borràs "d'un pas de banda" però sense concretar com s'ha d'aplicar el reglament de la Cambra, i la presidenta del Parlament ha afirmat que no se sent interpel·lada per cap d'aquests dos articles i que no pensa apartar-se.

La líder dels comuns ha sostingut que ERC està dient "amb la boca petita" què s'ha de fer amb el cas Borràs , i els ha reclamat valentia per resoldre la situació, que considera que afecta la dignitat de les institucions catalanes no la pròpia presidenta.