La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , ha destacat aquest dijous la importància que Catalunya disposi d'uns Pressupostos "expansius que donin resposta a les necessitats de la gent".

La presidenta i diputada dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una imatge d?arxiu.

En una entrevista de 'La Vanguardia', ha afegit que és important tenir la capacitat d'assolir acords amb diferents forces polítiques, i també "continuar treballant perquè la taula de diàleg doni fruits, en la desjudicialització, i sobretot prioritzar la reforma del delicte de sedició”.

Ha sostingut que també urgeix la reforma del sistema de finançament : ha destacat que els comuns van proposar crear una comissió d'estudi al Parlament per abordar aquest assumpte, i ha subratllat la importància que es llanci una proposta que no sigui “d'un partit, sinó de país".

La dirigent dels comuns ha criticat que la Comunitat Valenciana, "un territori que té greuges com Catalunya, ha presentat la seva proposta, i les Balears, i el PP també està treballant la seva proposta, i en canvi Catalunya es queda de braços plegats".

Preguntada per les empreses que van traslladar la seva seu social fora de Catalunya, ha ressaltat que “hi va haver un decret del PP que va fer molt de mal, i la manera que tornin moltes empreses és donar estabilitat a la política catalana”.

Albiach ha defensat que, per guanyar aquesta estabilitat, es requereixen acords que "vagin més enllà dels blocs", així com respectar les institucions i que el Govern surti del que ha descrit com una paràlisi.

PSC, ERC I JUNTS



Davant pactes entre el PSC-Units, ERC i Junts per renovar càrrecs que depenen del Parlament, Albiach ha dit: "Formen la coalició del pelotazo. Em sembla que n'hi ha uns que arriben a pactes per millorar la vida de la gent i n'hi ha d'altres que arriben a pactes per repartir-se les cadires”.

"D'alguna manera són els mateixos de sempre, i per això és important que estiguem aquí, perquè hem de transformar aquestes dinàmiques velles", ha afegit la líder els comuns al Parlament.

Sobre el Govern central de PSOE i UP, ha assenyalat que ser el soci minoritari té un cost i un desgast electoral però que és important formar part de l'Executiu: “Sense nosaltres al Govern, potser no tindríem la pujada del salari mínim, la llei de l'Ingrés Mínim Vital o la de 'Només sí que és sí'. Quan vam entrar al Govern sabíem al que anàvem".